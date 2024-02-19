Заместитель начальника колонии из Улан-Удэ стал чемпионом по пауэрлифтингу

Заместитель начальника ИК-8 УФСИН России по Бурятии, мастер спорта международного класса Андрей Матвеев принял участие в Чемпионате республики по пауэрлифтингу. Он проходил 17-18 февраля в Доме спорта БГУ в Улан-Удэ.Спортсмен выступал в дисциплине по классическому жиму в весовой категории до 120 кг среди мужчин в открытой возрастной группе, где занял первое место и стал чемпионом Бурятии.Всего в соревнованиях участвовали более 90 спортсменов в разных возрастных и весовых категориях в двух дисциплинах пауэрлифтинга: жим и жим классический.Как отметили в пресс-службе УФСИНа РБ, Андрей Матвеев служит в уголовно-исполнительной системе около 15 лет, на протяжении которых демонстрирует высокие спортивные достижения на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.Фото: УФСИН России по РБ