Спорт 15.03.2024 в 17:36

В Бурятии объявили дату проведения летних сельских спортивных игр

Министр спорта республики провел рабочую встречу в Кижингинском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии объявили дату проведения летних сельских спортивных игр

Сегодня, 15 марта, министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев сообщил, что в 2024 году XIХ Республиканские летние сельские спортивные игры (Возрастное ограничение 6+) пройдут с 9 по 13 июля в Бичурском районе, селе Бичура.

Об этом министр объявил во время рабочей поездки в Кижингинский район. Как рассказал Иван Козырев в своих соцсетях, там он встретился со спортивной общественностью и населением. На месте обсудили насущные вопросы, которые касались сельских игр, строительства спортивных объектов, необходимости спортивного инвентаря, а также заработной платы работников физической культуры и спорта.


Фото: Номер один
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