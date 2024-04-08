В Бурятии победителям борцовского турнира вручат буддийские четки

Около тысячи участников ожидают организаторы на 16-м турнире, посвященном одному из главных буддийских божеств. Он состоится в столице Бурятии. Приедут борцы из Хакасии, Тывы, Алтая, Якутии, Иркутской области, Забайкальского края. Приедет команда из Монголии. Приглашена и Калмыкия.Среди юношей будет девять весовых категорий, среди мужчин три веса. Будет также абсолютное первенство - юношеское и мужское. По словам Ивана Козырева, министра спорта республики, соревнования ожидаются более масштабными, чем в предыдущие годы, среди борцов будет серьезная конкуренция.«Состоятся яркие схватки», - отметил министр.На церемонии открытия выступят артисты.«Начали проводить за здравие и благополучие президента Российской Федерации. Турнир является стартовым турниром этого года. Для борцов является честью выступить на турнире - за президента, за богиню», - напоминают особенности турнира его организаторы.Поединки борцов пройдут на трех коврах в ФСК. Абсолютные чемпионы получат приз в 100 тыс. рублей. Победители в весовых категориях получат призы поменьше. Дацаны, которые связаны с Белой Тарой, имеют желание предоставить всем чемпионам овец. Каждый победитель получит буддийские четки, которые изготавливают при Иволгинском дацане.Бурятию представит почти 500 борцов.Фото: «Номер один»