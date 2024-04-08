Спорт 08.04.2024 в 12:32

В Бурятии победителям борцовского турнира вручат буддийские четки

Соревнование по бурятской национальной борьбе посвящено буддийской Белой Таре
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии победителям борцовского турнира вручат буддийские четки
Около тысячи участников ожидают организаторы на 16-м турнире, посвященном одному из главных буддийских божеств. Он состоится в столице Бурятии. Приедут борцы из Хакасии, Тывы, Алтая, Якутии, Иркутской области, Забайкальского края. Приедет команда из Монголии. Приглашена и Калмыкия.

Среди юношей будет девять весовых категорий, среди мужчин три веса. Будет также абсолютное первенство - юношеское и мужское. По словам Ивана Козырева, министра спорта республики, соревнования ожидаются более масштабными, чем в предыдущие годы, среди борцов будет серьезная конкуренция.

«Состоятся яркие схватки», - отметил министр.

На церемонии открытия выступят артисты.

«Начали проводить за здравие и благополучие президента Российской Федерации. Турнир является стартовым турниром этого года. Для борцов является честью выступить на турнире - за президента, за богиню», - напоминают особенности турнира его организаторы.

Поединки борцов пройдут на трех коврах в ФСК. Абсолютные чемпионы получат приз в 100 тыс. рублей. Победители в весовых категориях получат призы поменьше. Дацаны, которые связаны с Белой Тарой, имеют желание предоставить всем чемпионам овец. Каждый победитель получит буддийские четки, которые изготавливают при Иволгинском дацане.

Бурятию представит почти 500 борцов.

Фото: «Номер один»
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