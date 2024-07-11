Спорт 11.07.2024 в 12:36
Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России
Чемпионат собрал 237 спортсменов из 24 регионов страны
Бурятские лучники завоевали четыре медали на Чемпионате России по стрельбе из лука. Он завершился 10 июля в Кызыле (Тува).
Республику представляли 32 спортсмена. Золото завоевали олимпийские призеры Инна Степанова и Светлана Гомбоева, а также молодая и талантливая Эржена Очирова.
Серебро взяли Диана Ошорова, Аяна Очирова и Сойжина Соктоева. Еще одно серебро принесли Цырен Балтаков, Эрдэм Цыдыпов и Сергей Цыренов.
Бронзу в стрельбе из блочного лука выиграл Сергей Шенхоров.
Кроме того, Диана Ошорова в стрельбе из блочного лука выполнила норматив мастера спорта России международного класса.
Турнир собрал 237 спортсменов из 24 регионов страны.
Фото: минспорт РБ