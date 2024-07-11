Спорт 11.07.2024 в 12:36

Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России

Чемпионат собрал 237 спортсменов из 24 регионов страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России

Бурятские лучники завоевали четыре медали на Чемпионате России по стрельбе из лука. Он завершился 10 июля в Кызыле (Тува).

Республику представляли 32 спортсмена. Золото завоевали олимпийские призеры Инна Степанова и Светлана Гомбоева, а также молодая и талантливая Эржена Очирова.

Серебро взяли Диана Ошорова, Аяна Очирова и Сойжина Соктоева. Еще одно серебро принесли Цырен Балтаков, Эрдэм Цыдыпов и Сергей Цыренов.

Бронзу в стрельбе из блочного лука выиграл Сергей Шенхоров.

Кроме того, Диана Ошорова в стрельбе из блочного лука выполнила норматив мастера спорта России международного класса.

Турнир собрал 237 спортсменов из 24 регионов страны.

 

Фото: минспорт РБ

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

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