В Улан-Удэ встретили чемпионок России по боксу. Бурятские спортсменки завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали на всероссийском чемпионате по боксу среди женщин.

Юбилейный, 25-ый чемпионат проходил в городе Серпухов Московской области. На протяжении восьми дней, 172 спортсменки из 48 регионов боролись за звание лучших в России.





- Сегодня утром в аэропорту «Байкал» встретили наших чемпионок России по боксу! Бурятские спортсменки завоевали 5 медалей чемпионата - 3 золотые медали и 2 серебряные. Поздравляем спортсменок с победами и блестящим выступлением! Вся Бурятия гордится вами! – поздравили спортсменок в минспорта Бурятии.

Людмила Воронцова вернула себе титул чемпионки России в весовой категории до 57 кг. Дарима Сандакова завоевала первое место в весовой категории до 70 кг. Кристина Ткачёва завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 81 кг.

Дарья Пантелеева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг. Елена Гапешина завоевала серебро, уступив пятикратной чемпионке России Анастасии Шамоновой в весовой категории 75 кг.

Фото: минспорт РБ