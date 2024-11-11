Спорт 11.11.2024 в 13:24

В Улан-Удэ встретили чемпионок России по боксу

Бурятские спортсменки завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ встретили чемпионок России по боксу

В Улан-Удэ встретили чемпионок России по боксу. Бурятские спортсменки завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали на всероссийском чемпионате по боксу среди женщин.

Юбилейный, 25-ый чемпионат проходил в городе Серпухов Московской области. На протяжении восьми дней, 172 спортсменки из 48 регионов боролись за звание лучших в России.


- Сегодня утром в аэропорту «Байкал» встретили наших чемпионок России по боксу! Бурятские спортсменки завоевали 5 медалей чемпионата - 3 золотые медали и 2 серебряные. Поздравляем спортсменок с победами и блестящим выступлением! Вся Бурятия гордится вами! – поздравили спортсменок в минспорта Бурятии.

Людмила Воронцова вернула себе титул чемпионки России в весовой категории до 57 кг. Дарима Сандакова завоевала первое место в весовой категории до 70 кг. Кристина Ткачёва завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 81 кг.

Дарья Пантелеева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг. Елена Гапешина завоевала серебро, уступив пятикратной чемпионке России Анастасии Шамоновой в весовой категории 75 кг.

 

Фото: минспорт РБ

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