Спорт 20.01.2025 в 17:01

Бурятский спортсмен поборется за приз в 6 миллионов

Мериться силой ему придется со спортсменами из восьми стран
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Текст: Елена Кокорина
Бурятский спортсмен поборется за приз в 6 миллионов

Вскоре жители Бурятии могут стать свидетелем настоящего спортивного праздника. 1 и 2 февраля 2025 года в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет I Международный турнир по борьбе Хапсагай Гран-при «Хаҥалас Хапсаҕайа».

- Участие в нем примут спортсмены из восьми регионов России и восьми стран мира. В их числе за звание лучшего и сильнейшего будет бороться спортсмен из Бурятии Балдан Цыжипов. Два абсолютных чемпиона по двум весовым категориям станут обладателями пояса Чемпиона. Призовой фонд турнира составит 6 млн рублей, - рассказали в Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия.

В первый день турнира в схватках сойдутся спортсмены от 85 до 90 кг, а во второй – от 57 до 70 кг.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео Федерации спорта РБ

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