Спорт 04.02.2025 в 12:36

Лыжню России в Улан-Удэ отменили из-за холодов

Соревнования перенесли на 22 февраля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лыжню России в Улан-Удэ отменили из-за холодов

Лыжню России в Улан-Удэ, которая должна была состояться 8 февраля, отменили из-за холодов. Соревнования перенесли на 22 февраля (возрастное ограничение 0+).

- В связи с низкими температурами в г. Улан-Удэ, Оргкомитетом соревнований принято решение о переносе Лыжни России на 22 февраля. Мы искренне надеемся, что к этому времени погода станет более благоприятной и будет способствовать комфортному проведению мероприятия. Также призываем следить за новостями о проведении Лыжни России в районах республики. У нас много интересных событий впереди! – сообщили в минспорта Бурятии.

Напомним, соревнования пройдут на территории спортивного лагеря «Зорька» на Верхней Березовке (возрастное ограничение 0+). В этом году 43-е ежегодное спортивное мероприятие будет посвящено 80-й годовщине Великой Победы.

В спортивном празднике примет участие более тысячи лыжников - от дошкольников до ветеранов.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ.

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ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

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