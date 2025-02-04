Лыжню России в Улан-Удэ отменили из-за холодов

Лыжню России в Улан-Удэ, которая должна была состояться 8 февраля, отменили из-за холодов. Соревнования перенесли на 22 февраля (возрастное ограничение 0+).

- В связи с низкими температурами в г. Улан-Удэ, Оргкомитетом соревнований принято решение о переносе Лыжни России на 22 февраля. Мы искренне надеемся, что к этому времени погода станет более благоприятной и будет способствовать комфортному проведению мероприятия. Также призываем следить за новостями о проведении Лыжни России в районах республики. У нас много интересных событий впереди! – сообщили в минспорта Бурятии.

Напомним, соревнования пройдут на территории спортивного лагеря «Зорька» на Верхней Березовке (возрастное ограничение 0+). В этом году 43-е ежегодное спортивное мероприятие будет посвящено 80-й годовщине Великой Победы.

В спортивном празднике примет участие более тысячи лыжников - от дошкольников до ветеранов.

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ.