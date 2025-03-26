Бегунья из Бурятии оказалась самой быстрой на чемпионате России

Спортсменка из Бурятии оказалась самой быстрой бегуньей Чемпионата России по легкой атлетике. В нескольких дисциплинах Ирина Иванова завоевала три золотых медали и одну серебряную.

Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов проходил в г. Пенза с 22 по 23 марта.

- Чемпионка-бегунья является воспитанницей Онохойской спортивной школы, тренируясь у Валерия Бражника и Иннокентия Бражника. Она завоевала три золота в беге на 60 м, в прыжках в длину и в эстафете 4 на 200 м. Серебро получила за бег на дистанции в 200 метров, - сообщили в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Отметим, что участниками соревнований стали около 400 атлетов со всей страны в возрасте от 35 и до 89 лет.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»