Спорт 26.03.2025 в 10:18
Бегунья из Бурятии оказалась самой быстрой на чемпионате России
Спортсменка завоевала три золота и одно серебро
Текст: Елена Кокорина
Спортсменка из Бурятии оказалась самой быстрой бегуньей Чемпионата России по легкой атлетике. В нескольких дисциплинах Ирина Иванова завоевала три золотых медали и одну серебряную.
Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов проходил в г. Пенза с 22 по 23 марта.
- Чемпионка-бегунья является воспитанницей Онохойской спортивной школы, тренируясь у Валерия Бражника и Иннокентия Бражника. Она завоевала три золота в беге на 60 м, в прыжках в длину и в эстафете 4 на 200 м. Серебро получила за бег на дистанции в 200 метров, - сообщили в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».
Отметим, что участниками соревнований стали около 400 атлетов со всей страны в возрасте от 35 и до 89 лет.
Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»