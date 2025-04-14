Кикбоксеры Бурятии триумфально выступили на Чемпионате и Первенстве ДФО, завоевав 24 медали. Соревнования прошли с 3 по 6 апреля в Хабаровске. На чемпионат собралось более 300 сильнейших спортсменов.

- В копилке сборной Бурятии целая россыпь медалей – 12 золотых медалей, 2 серебряные и 10 бронзовых. Особые поздравления Даниилу Савченко, который получил приз «За лучшую технику и ведение боя». Петр Уланов из Закаменска признан лучшим судьей соревнований! Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными результатами! - сообщили в минспорта Бурятии.

Фото: минспорт РБ