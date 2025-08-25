В Улан-Удэ прилетел трехкратный чемпион России по боксу

Бурятский спортсмен Баир Батлаев вернулся на Родину, завоевав звание трехкратного чемпиона России по боксу среди мужчин в весовой категории до 51 кг. Победу он одержал на XXXIV Чемпионате России по боксу, прошедшем накануне в Екатеринбурге.

- От всей души поздравляем Баира и желаем новых ярких побед и покорения спортивных вершин. Также выражаем благодарность тренерам Доржо Шаргакшанову и Алексею Сенотрусову за их профессионализм и вклад в воспитание чемпиона, - написали в группе минспорта республики.

Напомним, что чемпионат России по боксу среди мужчин проходил в Екатеринбурге с 15 по 22 августа. В финале Баир Батлаев одержал победу над Расулом Салиевым.

Фото: Минспорт Бурятии