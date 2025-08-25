Спорт 25.08.2025 в 14:13

В Улан-Удэ прилетел трехкратный чемпион России по боксу

Бурятского спортсмена встретили сегодня в аэропорту «Байкал»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ прилетел трехкратный чемпион России по боксу

Бурятский спортсмен Баир Батлаев вернулся на Родину, завоевав звание трехкратного чемпиона России по боксу среди мужчин в весовой категории до 51 кг. Победу он одержал на XXXIV Чемпионате России по боксу, прошедшем накануне в Екатеринбурге.

 - От всей души поздравляем Баира и желаем новых ярких побед и покорения спортивных вершин. Также выражаем благодарность тренерам Доржо Шаргакшанову и Алексею Сенотрусову за их профессионализм и вклад в воспитание чемпиона, - написали в группе минспорта республики.

Напомним, что чемпионат России по боксу среди мужчин проходил в Екатеринбурге с 15 по 22 августа. В финале Баир Батлаев одержал победу над Расулом Салиевым.

Фото: Минспорт Бурятии

 

Теги
чемпион бокс

Все новости

Жительницу Бурятии отправили в колонию за гибель 20-летнего парня
25.08.2025 в 15:17
30 жителей Улан-Удэ в эти выходные отравились этанолом
25.08.2025 в 15:06
Жители Бурятии стали лучшей сельской семьей России
25.08.2025 в 14:36
В столицу Бурятии зайдет «Лента»
25.08.2025 в 14:19
В Улан-Удэ завершили ремонт на Борсоева и проспекте Победы
25.08.2025 в 14:16
В Улан-Удэ прилетел трехкратный чемпион России по боксу
25.08.2025 в 14:13
Малышам в роддоме Улан-Удэ местные бабушки навязали одежды
25.08.2025 в 13:48
В Бурятии снова выбрали маму-предпринимателя
25.08.2025 в 13:19
Бабочка с голубой лентой на крыльях попала в кадр жительницы Бурятии
25.08.2025 в 13:13
Бурятия вновь отметит разгром Советским Союзом Японии в 1945 году
25.08.2025 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Баир Батлаев из Бурятии стал трехкратным чемпионом России по боксу
Теперь спортсмен готовится к чемпионату мира
23.08.2025 в 11:53
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» первенства мира U-20 по борьбе
Награда досталась Должон Цынгуевой
21.08.2025 в 10:32
Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере
Они настреляли пять медалей
18.08.2025 в 16:19
Российские пловцы установили мировой рекорд, переплыв Байкал
Команда из 11 спортсменов успешно преодолела 620 км
16.08.2025 в 14:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru