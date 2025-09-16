Спорт 16.09.2025 в 09:41

Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»

Состязания проходили в Ярославле
A- A+
Текст: Карина Перова
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
Фото: Росгвардия по Бурятии

В рамках Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» состоялся чемпионат России. Соревнования собрали около 7 тысяч бегунов из восьмидесяти субъектов РФ. Трасса марафона была полностью проложена по исторической части города. В этом году событие посвятили памяти Андрея Кричмары, одного из основателей «Russia Running» и инициатора серии забегов «Бегом по Золотому кольцу».

На состязаниях блеснула сотрудница ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии по Бурятии, старший сержант полиции Анна Л. Она стала победителем на дистанции 21,1 км.

Спортсменка пробежала полумарафон со временем 19.27, опередив соперницу на три минуты. Анна является мастером спорта по легкой атлетике, она не раз становилась победительницей чемпионатов России и призером чемпионата Европы.

Теги
ярославский полумарафон легкая атлетика ОМОН

Все новости

В Монголии рекордно выросло число иностранных туристов
16.09.2025 в 10:47
Глава минздрава Бурятии поздравила семью с рождением 10-го ребенка
16.09.2025 в 10:39
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ посетили более 8 тыс. человек
16.09.2025 в 10:21
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
16.09.2025 в 10:10
В Бурятии водитель-лишенец передал руль своему 15-летнему сыну
16.09.2025 в 09:58
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
16.09.2025 в 09:41
В Бурятии забайкалец зарезал и обокрал пенсионера
16.09.2025 в 09:28
Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Аввакумай зам» гэhэн шэмээшэгүүдэй фестивальда хабаадагшадые амаршалба
16.09.2025 в 09:21
Дело сутенеров уходит в суд
16.09.2025 в 09:13
Иностранец пытался ввезти в Бурятию более 2,5 тыс. пачек сигарет в крыше автобуса
16.09.2025 в 09:02
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В столице Бурятии погоняли мячи
На Верхней Березовке прошел международный турнир по граунд-гольфу
15.09.2025 в 14:16
В Бурятии пройдут «Олимпийские игры» по национальным видам спорта
Состязания состоятся в рамках праздника Пандито Хамбо Ламы Этигэлова
11.09.2025 в 11:39
Тайбоксеры из Бурятии отправились на первенство мира
Состязания пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах
11.09.2025 в 09:37
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
Соревнования проходили в Улан-Баторе
03.09.2025 в 10:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru