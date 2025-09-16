Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»

В рамках Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» состоялся чемпионат России. Соревнования собрали около 7 тысяч бегунов из восьмидесяти субъектов РФ. Трасса марафона была полностью проложена по исторической части города. В этом году событие посвятили памяти Андрея Кричмары, одного из основателей «Russia Running» и инициатора серии забегов «Бегом по Золотому кольцу».

На состязаниях блеснула сотрудница ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии по Бурятии, старший сержант полиции Анна Л. Она стала победителем на дистанции 21,1 км.

Спортсменка пробежала полумарафон со временем 19.27, опередив соперницу на три минуты. Анна является мастером спорта по легкой атлетике, она не раз становилась победительницей чемпионатов России и призером чемпионата Европы.