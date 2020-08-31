Разбивание хребтовой кости включат в перечень национальных видов спорта Бурятии

Это позволит внести его во всероссийский реестр видов спорта
По словам и. о. министра спорта Ивана Козырева, такой законопроект разработан целях развития национального вида спорта «Разбивание хребтовой кости».
- Разбивание хребтовой кости входит в программу всех культурно-спортивных и религиозных праздников республики, - говорил он. - В связи с принятием данного закона, разбивание хребтовой кости приобретет статус национального вида спорта республики, что в дальнейшем даст возможность включить его во всероссийский реестр видов спорта.
К слову, на сегодняшний день в республике официально четыре национальных вида спорта: борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из национального лука «Сурхарбан», конные скачки «Мори урилдаан», шахматы «Шатаар». Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится 15 сентября.
Фото: «Номер один»
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