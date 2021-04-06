Георгий Кушиташвили вновь одержал победу

Боксер из Бурятии стал лучшим в Центральном федеральном округе в весе до 91 кг



В Щекино Тульской области прошел чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди мужчин. Как сообщает минспорта республики, в весовой категории до 91 кг одержал победу мастер спорта международного класса Георгий Кушиташвили. Спортсмен выступает в двойном зачете – за Республику Бурятия и Московскую область.



В финальном поединке Георгий Кушиташвили единогласным решением судей одержал победу над чемпионом России 2019 года Иваном Сагайдак из Рязанской области. Что касается чемпионата России по боксу, он пройдет в Кемерово с 25 августа по 4 сентября.









фото: Минспорта Бурятии В Щекино Тульской области прошел чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди мужчин. Как сообщает минспорта республики, в весовой категории до 91 кг одержал победу мастер спорта международного класса Георгий Кушиташвили. Спортсмен выступает в двойном зачете – за Республику Бурятия и Московскую область.В финальном поединке Георгий Кушиташвили единогласным решением судей одержал победу над чемпионом России 2019 года Иваном Сагайдак из Рязанской области. Что касается чемпионата России по боксу, он пройдет в Кемерово с 25 августа по 4 сентября. Напомним , в минувшем году в Москве приговорили к трем годам лишения свободы условно Георгия Кушиташвили, двукратного чемпиона России по боксу. Боксера признали виновным в избиении сотрудникаРосгвардии и хранении наркотиков. Федерация бокса России пожизненно отстранила Георгия Кушиташвили от выступлений за национальную команду. Однако , спустя несколько месяцев после следствия и полученного условного срока, бурятский боксер в 2020 году выиграл чемпионат Центрального федерального округа и поехал на Россию. Несмотря на объявленную ранее пожизненную дисквалификацию нашего спортсмена, в федерации отметили, что ждут возвращения Георгия по истечению срока наказания.фото: Минспорта Бурятии