В Бурятии закатилась звезда китайского инвестора

«МТК-Дженькей» исключен из приоритетных инвестпроектов и может обанкротиться





У компании «МТК-Дженькей», известной в Бурятии провальными попытками освоения лесов, возникла задолженность по налогам за 2020 год. Фирма не заплатила в казну России 1,3 млн рублей. А минпромторг РФ еще весной текущего года исключил проект компании из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

О намерениях китайских предпринимателей вести в Бурятии крупный бизнес стало известно в 2017 году. Они, напомним, собирались вложить в лесоперерабатывающий комплекс Бурятии 750 млн рублей.Летом 2017 года гендиректор ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо в Бурятии подписал соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию в республике комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры.Тогда отмечалось, что данный проект является перспективным для республики. Планируемый объем инвестиций по проекту составлял 753 млн рублей, а количество создаваемых рабочих мест - 200 человек. Китайские предприниматели планировали, что при выходе на полную мощность предприятия налоговые отчисления составят 70 млн рублей в год.«Я занимаюсь торговлей и инвестициями в Китае более 30 лет. Наша компания обследовала многие страны для инвестирования и в 2012 году приняла решение инвестировать в лесопромышленное производство в России, городе Улан-Удэ. Мы уже зарегистрировали здесь компанию, приобрели земельный участок в Улан-Удэ и намерены построить полностью автоматизированный лесопромышленный комплекс», - сообщал генеральный директор ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо.Основными рынками сбыта для лесоперерабатывающего предприятия за пределами России должны были стать Китай, Монголия, Иран, а также страны Евросоюза.Если говорить об истории китайской фирмы, известно, что «МТК-Дженькей» зарегистрирован в Улан-Удэ с июля 2016 года. Основной вид деятельности - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал компании равен 100 тыс. рублей. Учредителями фирмы являются Ли Шубо, владеющий 93% акций, и Цуй Яди с 7% соответственно.Осенью 2017 года заложили первый камень комплекса лесопильного производства на производственной площадке в поселке Тальцы. Общая площадь земельного участка, необходимая для реализации проекта, составляла 30 гектаров.«Данный проект чрезвычайно важен, так как новый комплекс создаст дополнительные рабочие места, будут созданы все условия для передачи новых знаний и передовых технологий, а это, в свою очередь, будет способствовать экономическому развитию города и республики в целом», - отмечал тогда и. о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.По иронии судьбы, через два года мэрия начала судиться с инвестором из-за того самого земельного участка в 30 гектаров. Позиция комитета по управлению имуществом строилась на предположении, что господин Ли Шубо, гендиректор фирмы «МТК-Дженькей», приобрел землю по заниженной цене и по этой причине ответчик не является добросовестным приобретателем.Однако позже КУИ отказался от намерения изъять земельный участок и изменил свою позицию. Представитель КУИ заявил о намерении истца «урегулировать спор миром» и обнародовал проект мирового соглашения. Обширный участок в Тальцах остался за китайской фирмой. Отказавшись от исковых требований, КУИ получил от китайской фирмы 7 млн рублей.В 2018 году китайская фирма активизировалась и, наконец, собралась заняться освоением лесов. Сообщалось, что лесозаготовительная деятельность компании будет осуществляться на участках лесного фонда в Еравнинском и Закаменском районах, находящихся в долгосрочном арендном пользовании. Общая площадь арендуемых лесных участков составляла 229 тыс. гектаров. Основным видом продукции лесозаготовительного производства должны были стать круглые лесоматериалы хвойных пород. Планировалось, что годовой объем производства пиловочника составит 149 тыс. куб. м и 122 тыс. куб. м - объем готовой продукции.Однако планам инвесторов не суждено было сбыться. Они наткнулись на активные протесты жителей сельских районов, где собирались заготавливать лес. В отдаленных сельских районах про планы бизнесменов из КНР узнавали чуть ли не случайно - на круглом столе в местной администрации. Точно так же, случайно, об этом стало известно и обычным жителям.В мае закаменцы и активные горожане вышли с протестом против сдачи лесов в Закаменском районе в аренду китайской компании на 49 лет. Стихийные и организованные акции протеста проходили как в самом Закаменске, так и в Улан-Удэ, на площади Советов. Собрание на площади разогнали полицией. Жители сельского района были уверены, что миллионные инвестиции китайцев до Закаменска не дойдут, а вот опустошение тайги, кормящей их испокон веков, почувствует на себе каждый житель.Не поверили люди и в планы инвесторов осуществлять лесовосстановление. Активисты из Улан-Удэ и Закаменска отметили, что они держат связь с иркутянами, забайкальцами, томичами. Там уже работают подобные инвестпроекты с аналогичным сроком аренды земель на 49 лет, но выполнять свои обязательства иностранцы не считают нужным.Не сумев убедить закаменцев-еравнинцев, республиканские чиновники перенесли акцент на Хоринский район.Республиканским агентством лесного хозяйства подобран лесной участок для заготовки древесины в Хоринском районе, расположенный на землях лесного фонда Хоринского лесничества, общей площадью 62641 гектар с ежегодным объемом заготовки древесины 14,1 тыс. кубометров, сообщали в агентстве нашему изданию в 2019 году.Однако и здесь договориться с местными жителями не получилось. Так, на сайте change.org появилась петиция от имени жителей Хоринского района, адресованная главе Бурятии, президенту России и министерству природных ресурсов РФ. Автор обращения сообщал, что жителей поставили перед фактом, что в районе планируется реализация инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей», и нужно предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Хоринского района.И тут история повторилась: «МТК-Дженькей» лес не получил.После череды неудач у господина Ли Шубо, видимо, опустились руки, и попыток «зайти» в какой-либо район республики он больше не предпринимал, либо они были, но закончились провалом. В ноябре 2019 года глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая на вопрос о подборе альтернативных участков для китайской фирмы, ответил следующее: «Пока никак. С учетом понятных событий, находимся в стадии паузы. И сам инвестор определяется, и мы…».Как сообщили «Номер один» в минпромторге Бурятии, в настоящее время инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия» ООО «МТК-Дженькей» общей стоимостью 753 млн рублей не реализован.Сумма капитальных вложений с начала реализации проекта с учетом первого квартала 2021 года составила 162,46 млн рублей, в том числе 17,17 млн рублей - собственные средства и 145,29 млн рублей - заемные, что составляет 21,6 % от плана финансирования проекта за соответствующий период. Финансирование приостановлено инициатором (инвестором) проекта со второго квартала 2019 года. Численность работников предприятия, чья деятельность была связана с производством строительных работ, сокращена. Возведенные производственные помещения опечатаны. Договоры аренды лесных участков по состоянию на 31 августа 2021 года не заключались, заготовка древесины не осуществлялась, сообщают в министерстве.Из-за нарушения исполнения поквартального графика реализации проекта более чем на год 15 октября 2019 года ООО «МТК-Дженькей» получило предписание об устранении нарушений. Срок устранения нарушений установили до 15 октября 2020 года, затем продлили до 15 апреля 2021 года.В связи с неисполнением предписания об устранении нарушений министерство промышленности и торговли Российской Федерации приказом от 13.05.2021 года №1727 исключило проект из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, подытожили в министерстве.Кроме того, налоговая служба Бурятии 19 августа 2021 обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «МТК-Дженькей» несостоятельным (банкротом). Сумма заявленных требований составляет 1,315 млн рублей.Отметим, в Бурятии громкие проекты в сфере освоения лесов уже нередко заканчивались полным провалом. Так было с ООО «Байкальский ДОК», обещавшим построить в республике крупный деревообрабатывающий комплекс. Для этих целей в 2012 году компании выдали в аренду лесные участки. Однако через несколько лет выяснилось, что проект реализован не был, а фирма задолжала РАЛХу 13 млн рублей за аренду лесов. Кладбище похороненных инвестпроектов, похоже, пополнит и «МТК-Дженькей».Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»