Власти Бурятии решили забить последний гвоздь в гроб малого бизнеса

Внесенный в парламент законопроект предполагает резкий рост налоговой нагрузки



Замминистра экономики Бурятии назвал этот законопроект способом повысить эффективность системы налоговых льгот, депутаты Хурала – попыткой ухудшить и так шаткую экономическую ситуацию и добить остатки малого и среднего бизнеса. Внесенный в парламент республики документ крайне противоречив. С одной стороны, в случае его принятия крупные инвесторы получат серьезные льготы. С другой, налоговая нагрузка на мелких и средних предпринимателей, перешедших с системы ЕНВД на упрощенку, вырастет на 20%.



Халява, уйди!



Начнем издалека. С 1 января этого года в России отменили специальный налоговый режим ЕНВД (Единый налог на вмененный доход). Вместо него предпринимателям предложили несколько вариантов: упрощенная система налогообложения (УСНО), единый сельскохозяйственный налог, патентная система и налог на профессиональный доход.



Конечно, большинство ЕНВДшников не могут попасть под три последних режима по формальным причинам. И они вынуждены переходить на УСНО, которая предлагает два варианта: либо платить 6% со всех доходов, полученных за налоговый период, либо платить 15% с доходов, уменьшенных на величину расходов.



Однако оба варианта болезненны для бурятского бизнеса и грозили его крахом. Поэтому депутаты Хурала в череде долгих споров с правительством Бурятии в конце прошлого года приняли решение: снизить для бывших ЕНВДшников ставку по УСНО до 1% с доходов и 5% с доходов, уменьшенных на величину расходов.



Проблема в том, что это решение было временным – только на один год. И 1 января действие льготных ставок по УСНО истекает. Что и стало причиной для подготовки законопроекта, вызвавшего праведный гнев у депутатов Хурала.



Оторваны от земли



- По результатам текущего года с учетом установленных минимальных ставок мы наблюдаем отрицательную динамику по налоговым поступлениям от таких налогоплательщиков. Это 298 млн. рублей по итогам девяти месяцев текущего года против порядка 500 млн. за аналогичный период 2019 г., - говорил замминистра экономики Виктор Винокурцев на недавнем заседании бюджетного комитета Хурала.



Под «такими налогоплательщиками» он имел в виду тех, кто перешел с ЕНВД на УСНО. Под цифрами – тот факт, что бюджет теряет сотни миллионов из-за чрезмерной щедрости властей.



- Поэтому здесь мы предлагаем в 2022 г. установить налоговые ставки на уровне 1,2% (вместо 1% - прим.) и 6% (вместо 5% - прим.) по соответствующим объектам налогообложения с дальнейшим ежегодным увеличением на 0,5 и 1 процентный пункт соответственно, - продолжал замминистра.



То есть, ставки не только вырастут в будущем году, они будут расти еще большими темпами в последующие годы. Хотя, казалось бы, повышение ставок не выглядит столь уж угрожающим. Всего 0,2% для тех, кто платит налог по УСНО с доходов. Но на деле, как пояснил депутат Хурала Солбон Дашинимаев, речь идет о том, что налоговая нагрузка на бывших ЕНВДшников вырастет на 20%. И это – плюсом к тому росту, что уже произошел.



- Я скажу по своему предприятию. По второму кварталу я переплатил 66%. По третьему кварталу я переплатил 72%. В четвертом квартале тоже будет не меньше. И вы хотите сказать, что я должен заплатить еще на 20% больше? Вы сидите в кабинетах, как будто от земли оторваны. Для вас это просто цифры. А для многих людей практически решается их судьба - будет жить это предприятие или нет, - возмущался депутат-предприниматель.



Господин Винокурцев пытался нерешительно парировать тем, что установленные в прошлом году ставки минимальны, что все решения принимаются на основе официальных данных Росстата и налоговой службы. Однако тех, кто непосредственно столкнулся с новой налоговой реальностью, такие доводы не убедили.



- Мировая экономика поднимается по 4-5%, а вы тут сразу хотите на 20% поднять. Вы же знаете, что при переходе с ЕНВД на УСНО все предприниматели стали платить в два раза больше. А вы хотите им еще ставку поднять! Вы хотите, чтобы у нас остались только сетевые магазины? Мы к этому идем, - предупредил Солбон Дашинимаев.



Кроме прочего, Виктор Винокурцев обратил внимание на тот факт, что Бурятия, будучи дотационным регионом (то есть, существующим за счет поступлений из федерального бюджета), ограничена в части введения льгот. То есть, шиковать и обнулять налоги кому вздумается нельзя, иначе не получим федеральных дотаций и субсидий.



- И вы решили из предпринимателей выкачать последнее, да? – снова обнажил неубедительность доводов минэка Солбон Дашинимаев. - Я предлагаю вообще ставку не поднимать. По крайней мере, в следующие 3-5 лет. А там видно будет. У нас ситуация в стране не улучшилась, все подорожало. И жизнь подорожала. А вы предлагаете еще больше усугубить ситуацию. Вы занимаетесь не развитием экономики, а работаете в совершенно противоположном направлении.



Конец молочников



Повышение ставки по УСНО – не единственное изменение, прописанное в спорном законопроекте. Оно затрагивает и другую болезненную для бизнеса историю – маркировку товаров, которая в последние годы вводится для все большего числа видов продукции, повышая налоговую нагрузку на их производителей. Особенно пострадали в Бурятии от этой системы переработчики молока, о чем уже писал «Номер один».



Правительство Бурятии, видя плачевную картину с молочной промышленностью, решило порадовать ее представителей льготами. Но, как всегда, установила фильтры, через которые не смогут пройти как раз-таки те, кто более других нуждается в помощи.



- С учетом приоритетов развития сельского хозяйства в целях оказания дополнительной поддержки для указанной категории предприятий предлагается установить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на уровне 3% и 7,5%, - говорил Виктор Винокурцев. - При этом ключевыми условиями получения льготы предлагается установить ежегодное увеличение выручки на 10% и сохранение среднесписочной численности работников по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.



И по этому поводу депутатам нашлось что сказать. Так уж совпало, что среди членов бюджетного комитета оказался Александр Савельев - генеральный директор ООО «Бичурский маслозавод».



- У нас остановился Кудара-Сомонский маслосырзавод. Немножко работает Кижингинский – только в летний период. Мухоршибирский остановился, - обрисовывал он печальную картину молокоперерабатывающей промышленности. - Вряд ли они решили закрыться, потому что им некуда девать деньги. Я думаю, они все закрылись из-за плохого экономического состояния, из-за того, что стало невозможно работать.



К предложенной законопроектом льготной системе парламентарий отнесся не только без энтузиазма - он назвал ее вредной и опасной.



- Я считаю, что такая позиция приведет к закрытию остатков промышленных предприятий. Потери от закрытия этих предприятий будут гораздо больше, чем выпадающие доходы, если сделать для них хорошие льготы. Это не говоря о том, сколько людей останутся на улице, - сказал Александр Савельев. - Очень нерациональна такая политика несохранения целой отрасли. Восстановить ее в будущем, я считаю, будет невозможно.



Условие получения льготы в части 10-процентного роста выручки депутат-бизнесмен назвал нереальным:



- Такой рост, по-моему, даже в Китае не закладывается, - сравнил он.



Учитывая остальные параметры льготы и ограничения для тех, кто на нее претендует, законопроект, снова прикрываясь формулировками о поддержке бизнеса, в этой поддержке ему отказывает.



Крупняк – в плюсе



Давайте вернемся к одному из аргументов Виктора Винокурцева. Он, напомним, говорил, что Бурятия в силу своей дотационности ограничена в части льгот. Но причина ли это для того, чтобы закручивать гайки? Ведь минфин России, который приглядывает за регионами, не заставляет повышать нагрузку на бизнес.



Дело в третьей части законопроекта, которая вводит новое для республики понятие: инвестиционный налоговый вычет.



— Это налоговая льгота, которая дает возможность налогоплательщикам уменьшить региональную часть налога на прибыль на сумму вложенных инвестиций, - рассказывал Виктор Винокурцев. - Предлагаемые условия его применения – применение только в отношении затрат на создание основных средств в рамках приоритетных инвестиционных проектов, создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры по комплексному развитию территории.



Получателями вычета не смогут быть компании, которые являются частью вертикально ориентированных холдингов, субъекты естественных монополий, добывающие, торговые, страховые, финансовые предприятия и так далее – целый ряд ограничений. К тому же общая сумма вычета не должна превышать разницу между суммой налога по базовой ставке 17% и суммой налога, рассчитанной по ставке 10%.



Тем не менее, учитывая, что речь идет о приоритетных инвестиционных проектах, можно предположить, что общая сумма такой льготы может в итоге перевесить все остальные льготы. А значит, минфин России, заметив такую наглость, легко мог бы лишить Бурятию нескольких миллиардов рублей.



То есть, если в одном месте прибыло, в другом должно убыть. И явно не за счет крупных компаний, работающих на территории Бурятии и пользующихся налоговыми послаблениями. Власти решили взять у тех, кто не сможет сопротивляться – бывших ЕНВДшников, многие из которых и так на грани закрытия. Принесет ли такой подход пользу экономике Бурятии – вопрос спорный. Станет ли он последним гвоздем в гроб малого бизнеса – очень вероятно.



Владимир Пашинюк, «Номер один»

Фото: "Номер один"



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