Экономика и бизнес 12.04.2022 в 20:19

«Основания для послабления ограничений на лов омуля отсутствуют»

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура не поддержала оптимизм главы Бурятии
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Текст: Номер один
«Основания для послабления ограничений на лов омуля отсутствуют»
В ходе проведенного Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой анализа размещенных в интернете сведений установлено наличие в сети публикаций о возможном смягчении ограничений вылова байкальского омуля, сообщили в надзорном органе.

Байкальский омуль (лат. Coregonus migratorius) — рыба рода сигов семейства лососёвых, является эндемиком озера Байкал. С 1 октября 2017 года федеральным законодательством с целью предотвращения снижения и полного исчезновения популяции эндемика установлены ограничения на его промышленный и любительский вылов, за исключением рыбалки со льда озера Байкал бормашовой удочкой. Государством принят комплекс организационно-правовых и иных мер по обеспечению исполнения введенного запрета, в том числе установлена уголовная ответственность за незаконный вылов омуля по статье 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В этой связи межрегиональная прокуратура разъясняет, что отмена установленного запрета на добычу байкальского омуля возможна только на федеральном уровне путем внесения изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Эти изменения должны быть основаны на результатах проведенных ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов и их среды обитания с рассмотрением предложений учеными.

«Между тем, пока результаты исследований, подтверждающих наличие оснований для послабления установленных ограничений, отсутствуют. Проекты нормативных правовых актов не разработаны.В настоящее время незаконная добыча омуля преследуется по закону, а межрегиональной прокуратурой обеспечен надзор за соблюдением установленных запретов», - подчеркнули в прокуратуре.

Отметим, что полемика вокруг проблемы снятия запретов на лов омуля действительно время от времени появляется в СМИ байкальских регионов. Однако случается это не так часто – в основном в канун нереста главной промысловой рыбы Байкала. А если брать более близкое «далёко», то совсем недавноо возможных послаблениях действующих запретов говорил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя итоги «Байкальской рыбалки-2022».

«...надо сказать, что мы уже работаем по теме омуля. Этим летом будет разрешена ловля омуля в определенных местах на удочку. С этого начнем. То есть, в этом году любительский лов омуля должен открыться. Но не всегда и не везде», - сказал глава республики.

Не исключено, что прокуратуру обеспокоило именно это высказывание и то, что прозвучало он из уст руководителя региона. Интрига, однако, появилась! Будем ждать, чем она завершится.

Фото: «Номер один»
Теги
экология омуль запреты прокуратура

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