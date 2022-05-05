Экономика и бизнес 05.05.2022 в 16:21

Таксист из Бурятии едет в Чечню

Он поборется за звание «Лучшего водителя такси России»

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Текст: Номер один
Таксист из Бурятии едет в Чечню
Евгений Яковлев, таксист из Бурятии,  поедет в Грозный, чтобы представить республику  в финале IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Соревнования пройдут с 16 по 18 мая этого года. Мероприятие посетит глава Чечни Рамзан Кадыров, а лучший таксист получит автомобиль, сообщили в оргкомитете конкурса.

В финале примут участие 24 лучших водителя такси со всей страны – от  Хабаровского до Краснодарского края. В середине мая они соберутся в на площадке автодрома «Крепость Грозная», чтобы выбрать лучшего представителя профессии.

Участникам предстоит ответить на вопросы по теории (законодательство о такси и правила безопасной перевозки пассажиров), выполнить задания по маневрированию автомобилем. В творческом задании — каждый участник выйдет на сцену, чтобы представить зрителям родной регион.

Традиционно призеры федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России» получат крупное денежное вознаграждение, а победитель отправится домой на личном автомобиле. Помимо соревнований, организаторы подготовят для финалистов конкурса экскурсию по достопримечательностям республики и развлекательную программу.

Всероссийский конкурс среди водителей такси проводится с 2018 года. К участию допускаются профессиональные водители, работающие в таксопарках, и индивидуальные предприниматели. Конкурс проводится с целью повышения роли и престижа профессии водитель такси, улучшения качества и безопасности перевозок в регионах страны. В рамках конкурса состоится заседание межрегионального круглого стола, где главы и представители регионов обсудят вопросы внедрения в субъектах РФ Стандарта качества обслуживания населения легковым такси.

Фото: оргкомитет Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России»
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