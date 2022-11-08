Экономика и бизнес 08.11.2022 в 16:06
Кяхтинский район Бурятии хотят превратить в «свободный порт»
На юге республики появится огромная зона с таможенно-налоговыми льготами
Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии продвигают амбициозный проект по наделению всего приграничного Кяхтинского района статусом «свободного порта Владивосток». Сейчас собираются документы для провозглашения там этого режима преференций. Преференции «свободного порта» будут давать исключительные возможности малому бизнесу.
«Объем инвестиций там, в отличие от ТОРа (территория опережающего развития – прим. авт.), - 500 тыс. рублей на протяжении двух лет. На резидентов будут распространяться налоговые льготы плюс преференции в части смягчения режима по таможенной зоне. Идем в этом направлении», - сообщила сегодня на заседании в Хурале министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.
Напомним, республика не первый год пытается выгодно использовать свое «транзитно-перевалочное» географическое положение и развить направления бизнеса, связанные с логистикой, складами, обслуживанием товарных трансграничных потоков, автомобильных межгосударственных потоков.
В свое время в республике любили говорить о построении «экономического коридора» по маршруту «Китай – Монголия – Россия - Европа» и необходимости обустройства требующейся инфраструктуры. Кое-какие проекты даже были включены в некогда существовавшую республиканскую целевую программу по развитию приграничных районов Бурятии. Ее реализация, напомним, с треском провалилась.
Предполагалось, что Бурятия должна играть заметную роль в упомянутом «коридоре». На сегодняшний день никакого прорыва вперед здесь не видно. Но республиканские власти не оставляют попыток, в т. ч. решили расстаться со старыми инвесторами, которые не оправдали ожиданий, и начать работать с новыми.
«Заходим с инвестиционным проектом по ТОРу в транспортно-логистический терминал «Кяхта» - там объем инвестиций порядка 300 млн рублей. По еще одному проекту мы сейчас в стадии расторжения и будет также заводить инвестора. И еще есть один резидент ТОРа, который остановился на стадии проектирования с китайскими партнерами, и мы с ним расторгаем», - рассказала о текущем положении в Кяхтинском районе Екатерина Кочетова.
Будем надеяться, что хотя бы после введения в Кяхтинском районе режима «свободного порта Владивосток» на этом участке бурятского приграничья наступит время экономического расцвета.
Фото: «Номер один»
«Объем инвестиций там, в отличие от ТОРа (территория опережающего развития – прим. авт.), - 500 тыс. рублей на протяжении двух лет. На резидентов будут распространяться налоговые льготы плюс преференции в части смягчения режима по таможенной зоне. Идем в этом направлении», - сообщила сегодня на заседании в Хурале министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.
Напомним, республика не первый год пытается выгодно использовать свое «транзитно-перевалочное» географическое положение и развить направления бизнеса, связанные с логистикой, складами, обслуживанием товарных трансграничных потоков, автомобильных межгосударственных потоков.
В свое время в республике любили говорить о построении «экономического коридора» по маршруту «Китай – Монголия – Россия - Европа» и необходимости обустройства требующейся инфраструктуры. Кое-какие проекты даже были включены в некогда существовавшую республиканскую целевую программу по развитию приграничных районов Бурятии. Ее реализация, напомним, с треском провалилась.
Предполагалось, что Бурятия должна играть заметную роль в упомянутом «коридоре». На сегодняшний день никакого прорыва вперед здесь не видно. Но республиканские власти не оставляют попыток, в т. ч. решили расстаться со старыми инвесторами, которые не оправдали ожиданий, и начать работать с новыми.
«Заходим с инвестиционным проектом по ТОРу в транспортно-логистический терминал «Кяхта» - там объем инвестиций порядка 300 млн рублей. По еще одному проекту мы сейчас в стадии расторжения и будет также заводить инвестора. И еще есть один резидент ТОРа, который остановился на стадии проектирования с китайскими партнерами, и мы с ним расторгаем», - рассказала о текущем положении в Кяхтинском районе Екатерина Кочетова.
Будем надеяться, что хотя бы после введения в Кяхтинском районе режима «свободного порта Владивосток» на этом участке бурятского приграничья наступит время экономического расцвета.
Фото: «Номер один»
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