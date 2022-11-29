В Бурятии призвали уменьшить таможенные пошлины в России

Депутат парламента Бурятии Сергей Георгиевич Пашинский призвал облегчить ввоз в страну оборудования из-за рубежа за счет снижения существующих таможенных пошлин.«Сейчас все говорим, что промышленность у нас полностью в упадке. Все, что было, разрушили, нового еще не создали. Хочу простой пример привести. Раз не создали, давайте что-то сделаем, чтобы уменьшить таможенные пошлины. Самосвал 60-тонный в Монголии, я не говорю уже в Китае, стоит 7 миллионов рублей на наши деньги. Но, чтобы его сюда в Россию ввезти, получается он выходит 18. Начинаем считать – таможня, утилизация и так далее – получилось в районе 12 миллионов. И 6 миллионов это одобрение типа транспортного средства», - выступил парламентарий на заседании в Хурале Бурятии.Он выразил непонимание таких накладных расходов. И пример с автомашиной был не единственным, который он привел.«Точно такая же обстановка – токарно-винторезный станок. Он в Китае стоит на наши деньги один миллион рублей. А у нас он стоит 4,5 млн – официальный дилер находится в Подмосковье, из Китая везут в Москву, потом сюда привезут. Вот суть дела. Мы какое можем производство поднять? Я сталкиваюсь ежедневно с этим. Цена очень дешевая в том же Китае. Но пока он (станок – прим.) сюда приезжает, в четыре-пять раз вырастает», - сказал депутат.Он призвал снизить таможенные пошлины хотя бы на продукцию иностранного станкостроения.В ответ Министерство промышленности Бурятии отметило, что пошлины введены, в том числе, для того, защитить отечественного производителя. Однако Сергей Пашинский не склонен преувеличивать эффективность пошлин в данном ключе и призывает выйти с предложением установить пошлину на ввоз продукции зарубежного станкостроения в размере 5 процентов.По станкостроению, убежден он, «мы никогда в жизни не достигнем такого уровня».«Если нам нужен скачок, то нам нужно завезти станки, тогда мы будем конкурентоспособны. Мое мнение – надо пошлину сделать, как в Монголии, 5 процентов и все», - привел бурятский депутат пример сопредельной страны.Пример, конечно, для многих непривычный.В России по инерции считают Монголию страной довольно отсталой, в том числе, в сфере управления экономикой. Все привыкли, что в прежние времена Монголия, наоборот, брала пример с России/Советского Союза.Но, как видим, ситуация меняется. Страна степей понемногу развивается – все шире выпускает свой цемент, кабельную продукцию, динамично расширяет сеть автомобильных и железных дорог, растениеводство, мясопереработку, энергетику (в т. ч. альтернативную), наращивает текстильную промышленность, с помощью Индии сегодня активно возводит крупный нефтеперерабатывающий завод, чтобы покупать в России не бензин, а нефть для самостоятельного производства бензина.И сейчас Монголию уже начали приводить в пример. По крайней мере, в парламенте Бурятии.Что до предложения депутата, то в современных условиях федеральный центр вряд ли его услышит.Фото: «Номер один»