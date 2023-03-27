Буркоопсоюзу поставили «отлично»

Несмотря на 5-часовую разницу во времени с Москвой (в столице было раннее утро), участников собрания приветствовал по ВКС начальник управления по работе с регионами Центросоюза России Александр Казачков. Он отметил достижения и вклад Буркоопсоюза в выполнение поручения президента страны Владимира Путина о развитии оптовых продовольственных рынков.







Большинство предприятий Буркоопсоюза показали рост объемов заготовительной деятельности. В 2022 году было закуплено 1285 тонн мяса, 208 тонн картофеля, 380 тонн овощей. ПО «Баргузинский промысловик» и ПО «Тайга» Прибайкальского района закупили пушнины на 1,911 млн рублей. Все это не только продукты для городского населения и сырье для производства, но и деньги на развитие села.







Кооператоры Бурятии подвели итоги деятельности за 2022 год и определили приоритеты развития. В 146-м отчетно-выборном собрании приняли участие представители 24 потребительских обществ и кооперативных предприятий Буркоопсоюза.Тепло поздравила с предстоящим в этом году 100-летним юбилеем Буркоопсоюза заместитель руководителя администрации Советского района по социальной сфере Лариса Степанова.Как сообщила в отчетном докладе председатель совета Буркоопсоюза, депутат Улан-Удэнского горсовета Долгор Норбоева, в прошлом году был достигнут рост по большинству показателей. В производственной сфере он составил 29%. Было выпечено 1593 тонны хлеба, 38 тонн кондитерских изделий, полуфабрикатов на 22,6 млн рублей, 214 тонн мясной продукции. Рост был обеспечен инвестициями в обновление оборудования производственных цехов Сосново-Озерского РК (2,9 млн руб), Кяхтинского райпо (768 тыс руб). В Баргузинской пекарне «Универсальной торговой базы Буркоопсоюза» отремонтирована печь (356 тыс руб). Всего на развитие производства направлено более 4 млн рублей.Растет оборот розничной торговой сети. В 2022 году он составил 1,126 млрд рублей - 106 % к уровню предыдущего года. Повысить качество обслуживания покупателей позволили ремонты кооперативных магазинов Еравнинского, Кабанского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Кяхтинского, Джидинского, Селенгинского, Тарбагатйского – на общую сумму 5,227 млн рублей. Расширилась торговая сеть в Кяхте и Тарбагатайском районе, где было приобретено по одному магазину. Увеличился автопарк Сосново-Озерского РК, Кяхтинского райпо, «Универсальной торговой базы Буркоопсоюза». На Центральном рынке Улан-Удэ выполнен ремонт павильонов на 1 этаже, входных групп, систем отопления и водоотведения. Общий объем инвестиций в развитие торговли составил 19,6 млн рублей.С хорошим «плюсом» отработал 2022 год кооперативный общепит. На 43% вырос товарооборот в этой сфере ПК ТЗП «Прибайкальский маяк» за счет слаженной работы коллектива кафе в райцентре Турунтаево и организации питания работников АО «Кремний» на разрезе «Черемшанский». Высокие показатели обеспечили Сосново-Озерский РК (рост 38%), ПО «Посольское» (18%), ПК ТЗП «Тунка» (16%).Основной «точкой роста» в сфере платных услуг населению в 2022 году стал Улан-Удэнский торгово-экономический техникум. Увеличился прием студентов дневной и заочной формы обучения, расширены возможности дополнительного профессионального образования.Пожалуй, рекордный рост обеспечило относительно новое направление деятельности кооператоров Бурятии – туризм. Выручка гостиницы «Золотой колос» и базы отдыха «Байкал», объединенных решением совета Буркоопсоюза в единый комплекс индустрии гостеприимства, за прошлый год выросла в 2,5 раза! Это результат большой работы коллектива и верно выбранной стратегии. А также – инвестиций, за счет которых в кооперативной гостинице появились номера повышенной комфортности, была приобретена мебель и инвентарь, установлено программное обеспечение для работы с российскими сайтами бронирования мест в отелях.Общая сумма инвестиций в развитие кооперации в Бурятии составила в 2022 году свыше 38 млн рублей.- По итогам экономического соревнования за 2022 год по Центросоюзу России мы занимаем 30 место вместо 31 в прошлом году, – отметила председатель совета Буркоопсоюза Долгор Норбоева. – По розничному товарообороту поднялись с 29 на 28 место среди всех потребсоюзов страны, по закупкам сельхозпродукции – с 25 на 22 место, по производственной деятельности – с 33 на 31 место.Для республики с относительно небольшим населением и покупательской способностью это достойный результат. Делегаты отчетно-выборного собрания оценили работу Буркоопсоюза на отлично.Фото: предоставлено Буркоопсоюзом