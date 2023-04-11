Вьетнамцы хотят построить в Бурятии завод по розливу воды

Улан-Удэ с рабочим визитом посетила делегация посольства Вьетнам во главе с первым секретарём посольства господином Ву Шон Вьет. Как сообщили в Минэкономики Бурятии, одна из целей визита – обсуждение возможности реализации в республике инвестиционных проектов.- Россия и Вьетнам активно сотрудничают. Во Вьетнаме реализуется 25 инвестиционных проектов из России на общую сумму 3 млрд долларов. В свою очередь вьетнамские инвесторы реализуют в России свои проекты в основном в нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве. Нашим инвесторам интересна Бурятия. В частности, они рассматривают возможности создания здесь завода по розливу питьевой воды, а также закупу угля для промышленного производства, — отметил господин Ву Шон Вьет.Председатель комитета внешних связей Минэкономики Бурятии Игорь Хальбаев рассказал о преференциях, которые имеют инвесторы в Бурятии, отметив готовность правительства республики оказать всю необходимую консультационную поддержку.- Бурятия входит в состав Дальневосточного федерального округа, что открывает перед нашими инвесторами целый ряд льгот. Есть возможность получить земельный участок в аренду без торгов, налоговые преференции, льготное кредитование и возместить затраты на приобретение оборудования. Мы готовы более детально проконсультировать потенциальных инвесторов, у нас есть Фонд регионального развития, который занимается сопровождением инвесторов в режиме «одного окна», поэтому вся необходимая база для успешной работы с инвесторами создана, - отметил Игорь Хальбаев.По итогам 2022 года объем внешнеторгового оборота Бурятии с Вьетнамом вырос на 44%. Бурятия поставляет во Вьетнам каменный уголь, запчасти авиационной техники, алюминий, изделия из черных металлов, каучук и резину. Большую часть импорта из Вьетнама составляют оборудование для измельчения, изделия из чёрных металлов и изделия из резины.Фото: Минэкономики Бурятии