Рубль пошел по нехорошей дорожке

На прошлой неделе рубль испытал самый сильный обвал с декабря 2023 года. Курс превысил 81,13 рубля за доллар, что на 3,5 рубля выше, чем неделей раньше. Ослаблению способствовал плохой информационный фон, уменьшение поступления иностранных денег в страну и крупные продажи валюты экспортерами.В минувшую пятницу ряд банков в Бурятии, по данным сайта Kovalut.ru, временно приостановил продажу-покупку долларов населению, поскольку курс доллара вырос слишком резко и, учитывая разницу во времени с Москвой, принято решение временно остановить операции. Курс покупки доллара достигал 82 рублей за доллар, потом скорректировался вниз. Напомним, что еще в конце прошлого года «американец» торговался по 60 рублей.Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что «ситуация на финансовом рынке сегодня очень серьезная».- Месяц назад я предполагал, что курс весной вырастет максимум до 80 рублей, а вот если случится нечто неординарное, то пойдет еще выше, - говорит экономист. - То, что на прошлой неделе он протестировал отметку 83 рубля, правда потом откатился до 81, это очень плохой знак, свидетельствующий о проблемах с финансовыми резервами в стране и слишком высоких расходах в первом квартале 2023 года.Особенно в январе-феврале 2023 года, когда на поддержку промышленности и оборону были выделены рекордные средства. Растущие расходы в совокупности с падением доходов привели к серьезному дефициту федерального бюджета в первые два месяца года.По словам Анатолия Масловского, вполне вероятно, что страна «постепенно вползает в финансово-экономический кризис, вызванный целым комплексом факторов, прежде всего тем, что западные санкции начали ощутимо влиять на экономику и бюджет. Причем усугубляет ситуацию, по словам экономиста, то, что в мире разворачивается глобальный экономический кризис.По данным Минфина РФ, в первом квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы сократились более чем на 20%, а расходы выросли более чем на треть.Тревогу у властей вызывает сокращение поступления налогов от добычи и продажи нефти и газа в России. В первом квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, они сократились на 45%.Как отмечает экономист, чтобы удержать ситуацию под контролем, необходимо прежде всего сократить расходы, в том числе через национализацию крупнейших предприятий в ряде секторов экономики, прежде всего в тяжелой промышленности, аграрном секторе, фармацевтической промышленности, и обеспечить управление этими секторами через воссоздание аналога Госплана.Впрочем, эти меры трудно оценить даже в ближайшей перспективе.По словам предпринимателя Баира Будаева, в Бурятии из-за удорожания доллара и юаня к рублю (он подорожал с декабря на 30% - до 11,5 рубля за юань) уже в мае повысятся цены на импортные товары.- Даже компании, имеющие запасы товаров, купленные еще по стоимости доллара в 60 - 70 рублей, наверняка поднимут отпускные цены, чтобы минимизировать свои риски. Поскольку им придется закупать товар по новым ценам. Поэтому ждем удорожания импорта: фруктов, электроники, новых китайских или японских «беспробежных» автомобилей, - сообщил предприниматель.Между тем, как сообщили продавцы с улан-удэнского авторынка на улице Корабельной, рост курса доллара и евро (с которого высчитывается таможенная пошлина) не повлиял на заказы по поставкам японских автомобилей с аукционов.- Рассчитываем, что валютные курсы скоректируются, но даже если этого не произойдет, то машины мы в любом случае реализуем, потому что нет альтернативы «праворулькам» без пробега, спрос на них высокий по всей Сибири, - говорят продавцы.По их словам, сегодня наблюдается высокий спрос на дорогие японские внедорожники, минивэны и «паркетники», хотя и на бюджетные модели он довольно неплохой. По мнению наблюдателей, это связано с «возросшим финансированием ряда крупных проектов Бурятии, социальными и военными выплатами».Что касается продовольствия, львиная доля которого в Бурятию завозится из других стран по импорту, то здесь ситуация посложнее.- Даже если доллар откатится немного назад в связи с окончанием периода налоговых выплат экспортерами, рубль в 2023 году будет постепенно ослабляться, а через месяц мы, скорее всего, увидим в Бурятии увеличение отпускных и розничных цен на импортные товары, - говорит экс-директор Фонда развития Бурятии Анатолий Думнов.По его словам, «перспективы у рубля туманны, и в 2023 году курс российской валюты будет зависеть практически целиком от геополитической ситуации.Фото: «Номер один»