В Бурятии к лету может подорожать бензин

Об этой новации на днях заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Это выплаты в размере разницы между ценами на бензин, поставляемый на экспорт и на внутренний рынок российский бюджет осуществлял для стабилизации рынка.

Как сообщают "Ведомости", нефтяники получают выплаты из бюджета, чтобы иметь возможность не поднимать цены на нефтепродукты в России. Если их отменят, то с июля 2023 по июль 2024 выплаты снизятся в два раза. По словам Силуанова, это может оказать «небольшое давление на цены на бензин».

Напомним, что средние цены на один литр топлива в Бурятии на конец апреля 2023 года составляли на дизельное топливо 62,9 рубля, АИ-92 - 48,2 рубля, АИ-95 - 50,7 руб.

В Бурятии в 2022 году по данным Росстат бензин при инфляции в 11,1% подорожал на 0,6%, а дизель — на 8,4%. Таким образом, как считают власти, в прошлом году удалось удержать рост цен на топливо. Однако в 2023 году в связи с растущим дефицитом федерального бюджета, подобная тенденция может измениться.





Фото: "Номер один"