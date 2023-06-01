Экономика и бизнес 01.06.2023 в 16:52

МегаФон стал партнером финансовой платформы Банки.ру

Партнерство позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам
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Текст: Константин Воронов
МегаФон стал партнером финансовой платформы Банки.ру
МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости.

Пользователи платформы из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне МегаФона. В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть МегаФона.

«Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.

Сейчас на Банки.ру можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.
 
«Проект с МегаФоном дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России», — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.

Партнерство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам МегаФона. Выгодные предложения от партнеров платформы Банки.ру, подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете МегаФона.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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