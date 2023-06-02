Экономика и бизнес 02.06.2023 в 09:46
Предпринимателей Бурятии научат бережливости
Для этого в республике пройдет специальный семинар
Текст: Иван Иванов
В Бурятии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для предпринимателей пройдет семинар на тему: «Бережливое производство - навык будущего или как повысить прибыльность бизнеса».
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, на семинаре предприниматели узнают:
- Что такое бережливое производство. Основные инструменты бережливого производства;
- Уникальный опыт успешного внедрения системы Кайдзен (совершенствования) на предприятии как основной методики;
- Как повысить производительность в 3 раза, добиться стабильного качества выпускаемой продукции;
- Как снизить себестоимость продукции или услуг на 20%;
- Как внедрить Кайдзен у себя в у себя в бизнесе;
Приглашённый спикер - Баир Жамбалов - официальный представитель Центра «Кайдзэн» (г. Пермь) в Республике Бурятия. Предприниматель, основатель компании «Мир окон и дверей.
По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.
Мероприятие состоится 7 июня по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 центр «Мой Бизнес».
Регистрация по ссылке.
Участие бесплатное!
Организатор мероприятия центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, на семинаре предприниматели узнают:
- Что такое бережливое производство. Основные инструменты бережливого производства;
- Уникальный опыт успешного внедрения системы Кайдзен (совершенствования) на предприятии как основной методики;
- Как повысить производительность в 3 раза, добиться стабильного качества выпускаемой продукции;
- Как снизить себестоимость продукции или услуг на 20%;
- Как внедрить Кайдзен у себя в у себя в бизнесе;
Приглашённый спикер - Баир Жамбалов - официальный представитель Центра «Кайдзэн» (г. Пермь) в Республике Бурятия. Предприниматель, основатель компании «Мир окон и дверей.
По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.
Мероприятие состоится 7 июня по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 центр «Мой Бизнес».
Регистрация по ссылке.
Участие бесплатное!
Организатор мероприятия центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
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