Экономика и бизнес 02.06.2023 в 09:46

Предпринимателей Бурятии научат бережливости

Для этого в республике пройдет специальный семинар
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии научат бережливости
В Бурятии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для предпринимателей пройдет семинар на тему: «Бережливое производство - навык будущего или как повысить прибыльность бизнеса».

Как сообщили в Минпромторге Бурятии, на семинаре предприниматели узнают:

- Что такое бережливое производство. Основные инструменты бережливого производства;

- Уникальный опыт успешного внедрения системы Кайдзен (совершенствования) на предприятии как основной методики;

- Как повысить производительность в 3 раза, добиться стабильного качества выпускаемой продукции;

- Как снизить себестоимость продукции или услуг на 20%;

- Как внедрить Кайдзен у себя в у себя в бизнесе;
 
Приглашённый спикер - Баир Жамбалов - официальный представитель Центра «Кайдзэн» (г. Пермь) в Республике Бурятия. Предприниматель, основатель компании «Мир окон и дверей.

По окончании мероприятия все участники получат сертификаты в электронном виде.

Мероприятие состоится 7 июня по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 центр «Мой Бизнес».

Регистрация по ссылке

Участие бесплатное!
 
Организатор мероприятия центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Минпромторга РБ.

Возрастное ограничение: 14+
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