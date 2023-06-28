Экономика и бизнес 28.06.2023 в 13:58

Тимлюйский цементный завод принимает юных гостей

На предприятии с экскурсиями побывали около 200 школьников
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Текст: Константин Воронов
Тимлюйский цементный завод принимает юных гостей
Около 200 учеников, отдыхающих в летних лагерях Кабанской и Каменской общеобразовательных школ, побывали на предприятии за неполные две недели. Специалисты ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») провели для них познавательные экскурсии.

Как рассказали в пресс-службе компании, младшие школьники, самому юному из которых исполнилось шесть лет, посетили заводской музей и основные производственные подразделения. В ходе экскурсии ребята ознакомились с каждым этапом производства цемента, начиная от добычи известняка на сырьевой базе предприятия – Таракановском карьере – и заканчивая отгрузкой цемента железнодорожным и автомобильным транспортом.

Дети своими глазами увидели процесс превращения известняка в базовый строительный материал, оценили масштаб производства, понаблюдали за работой сырьевых мельниц, крановой мешалки радиального бассейна и вращающихся печей. Особое впечатление на юных гостей произвела заводская лаборатория, где они поучаствовали в испытаниях образцов – цементных балочек – на прочность. Школьники задавали множество вопросов, порой неожиданных: качаются ли цементные трубы, сколько весит сырьевая мельница и сколько завод платит за электричество?

«Наши специалисты: технологи, начальники цехов, сотрудники корпоративного учебного центра – подробно и доступно рассказывают о производстве цемента. Кроме того, у многих ребят на заводе работают родные и близкие. Не только показать рабочее место родителей, рассказать об их работе, но и подчеркнуть важность и нужность труда каждого цементника – такие задачи мы ставим перед собой, организуя экскурсии на производство для детей. Уверен, в будущем кто-то из сегодняшних гостей вернется на предприятие молодым специалистом», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
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тимлюйский цементный завод

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