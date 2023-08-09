Экономика и бизнес 09.08.2023 в 16:49

Минэкономики Бурятии займется восстановлением маслозавода в Кяхтинском районе

Сегодня предприятие переживает не лучшие времена
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Текст: Станислав Сергеев
Минэкономики Бурятии займется восстановлением маслозавода в Кяхтинском районе
Сегодня состоялся визит в Кяхтинский район зампреда правительства Бурятии — министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой. Об этом в социальных сетях сообщил Андрей Фомин – первый заместитель руководителя МФЦ по Бурятии, который направлен в Кяхту как опытный управленец. Его задача - разобраться на месте и оценить пути развития района в ближайшей перспективе.

«Повестка работы в районе экономического блока Правительства была насыщенной, - пишет он. - Одним из объектов для посещения стал маслозавод в селе Кудара-Сомон. Выбор неслучаен, когда-то это было одно из ведущих предприятий района. Во время встречи обсудили вопросы восстановления работы маслозавода».

По словам Андрея Фомина, министр отметила, что начать работу нужно с урегулирования юридических вопросов, определения юридического статуса завода, разбора последствий допущенных нарушений Устава предприятия и протоколов по ранее принятым решениям.

«Следующий шаг – это анализ текущего состояния и разработка детального плана действий по восстановлению маслозавода. Также акцент был сделан на необходимости соблюдения всех норм и стандартов в области экологии, безопасности труда и качества производства. Реализация планов по восстановлению маслозавода положительно скажется на экономическом развитии района, позволит создать новые рабочие места и обеспечить занятость местного населения. В завершение встречи представители Министерства экономики выразили свою поддержку и готовность оказывать содействие в процессе восстановления маслозавода», - сообщил Андрей Фомин.

Маслозавод в Кудара-Сомоне, напомним, еще несколько лет назад довольно успешно работал. Однако после смены собственников на предприятии случился кризис, из которого оно не выбралось до сих пор.

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