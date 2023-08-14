Экономика и бизнес 14.08.2023 в 17:33
Как выбрать банк для вклада
Вклад – один из способов выгодного и безопасного хранения своих денежных средств
Текст: Иван Иванов
Этот банковский инструмент позволит защитить имеющиеся финансы от инфляции, а также обеспечит пассивную прибыль в виде процентов, начисляемых на вложенные средства.
Виды вкладов
Существующие вклады физических лиц можно разделить на несколько категорий.
По сроку
Существует два типа вкладов – срочные и бессрочные. В первом случае клиент вкладывает свои средства на период, который указан в договоре. Забрать свои деньги с начисленными процентами можно будет только по окончанию срока действия вклада, зафиксированного договором.
Бессрочные вклады можно открывать без привязки к конкретному временному интервалу. Клиент сможет свободно распоряжаться своими деньгами, частично снимая или внося дополнительные суммы на счёт. Бессрочные вклады менее прибыльны, нежели срочные.
По пополнению
В банках можно открыть вклады с пополнением или без возможности вносить дополнительные средства. Пополняемые вклады предусматривают возможность внесения дополнительных средств на счет в любой момент.
По снятию
Банковские вклады физических лиц предусматривают возможность частичного снятия денежных средств. Банком могут устанавливаться ограничения касательно минимального остатка средств, которые должны оставаться на счету. Прибыльность вкладов, предусматривающих частичное снятие, будет ниже тех, условия которых эту возможность не предусматривают.
По выплате процентов
По механизму выплаты прибыли вклады можно разделить на следующие виды:
● со снятием процентов в период действия вклада;
● с выплатой прибыли после окончания действия договора;
● с простым начислением процентов или с капитализацией.
По валюте
Вклады могут открываться в одной валюте или оформляться как мультивалютные с возможностью внесения средств в разных валютах.
На что обратить внимание при выборе вклада и банка?
В поисках предложений с самыми выгодными вкладами нужно учитывать размер процентной ставки, по которой будет рассчитываться прибыль, а также надежность банка. Он должен гарантировать безопасность хранения средств клиентов, защищать их от нестабильностей финансового рынка и обеспечивать своевременную выплату процентов в полном объёме.
Определившись с банком, нужно выбрать подходящую программу. В этом случае придется учитывать:
● минимальный взнос по вкладу;
● срок его действия;
● величину процентной ставки;
● механизм начисления процентов и периодичность их выплат;
● валюту вклада, возможность использования нескольких валют;
● дополнительные условия – возможность пополнения, частичного снятия средств, досрочного расторжения договора, прочее.
Банки с выгодными предложениями по открытию вклада в 2023 году
Рассмотрим предложения четырёх банков, в которых выгодно открывать вклады в текущем году.
Газпромбанк
● лучшие ставки по вкладам в рублях и юанях;
● оформление онлайн;
● спецпредложения для клиентов 55+;
● вклады с возможностью частичного пополнения и снятия.
Промсвязьбанк
● большой выбор программ по открытию вкладов;
● повышенные проценты для новых клиентов;
● улучшенная ставка для зарплатных клиентов и пенсионеров;
● возможность пополнения и досрочного снятия средств;
● дополнительные проценты при оплате покупок картой банка.
ВТБ
● рублёвые и валютные вклады;
● ежемесячная выплата процентов;
● возможность снятия средств и их пополнения без потери процентов;
● выгодные вклады в юанях.
Сбербанк
● различные программы по срочным и бессрочным вкладам;
● открытие вклада с любой суммой на счету;
● выгодные вклады в дирхамах;
● спецпредложения для пенсионеров.
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». ИНН: 7744000912.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014 г.
Erid Kra23yx6H
Виды вкладов
Существующие вклады физических лиц можно разделить на несколько категорий.
По сроку
Существует два типа вкладов – срочные и бессрочные. В первом случае клиент вкладывает свои средства на период, который указан в договоре. Забрать свои деньги с начисленными процентами можно будет только по окончанию срока действия вклада, зафиксированного договором.
Бессрочные вклады можно открывать без привязки к конкретному временному интервалу. Клиент сможет свободно распоряжаться своими деньгами, частично снимая или внося дополнительные суммы на счёт. Бессрочные вклады менее прибыльны, нежели срочные.
По пополнению
В банках можно открыть вклады с пополнением или без возможности вносить дополнительные средства. Пополняемые вклады предусматривают возможность внесения дополнительных средств на счет в любой момент.
По снятию
Банковские вклады физических лиц предусматривают возможность частичного снятия денежных средств. Банком могут устанавливаться ограничения касательно минимального остатка средств, которые должны оставаться на счету. Прибыльность вкладов, предусматривающих частичное снятие, будет ниже тех, условия которых эту возможность не предусматривают.
По выплате процентов
По механизму выплаты прибыли вклады можно разделить на следующие виды:
● со снятием процентов в период действия вклада;
● с выплатой прибыли после окончания действия договора;
● с простым начислением процентов или с капитализацией.
По валюте
Вклады могут открываться в одной валюте или оформляться как мультивалютные с возможностью внесения средств в разных валютах.
На что обратить внимание при выборе вклада и банка?
В поисках предложений с самыми выгодными вкладами нужно учитывать размер процентной ставки, по которой будет рассчитываться прибыль, а также надежность банка. Он должен гарантировать безопасность хранения средств клиентов, защищать их от нестабильностей финансового рынка и обеспечивать своевременную выплату процентов в полном объёме.
Определившись с банком, нужно выбрать подходящую программу. В этом случае придется учитывать:
● минимальный взнос по вкладу;
● срок его действия;
● величину процентной ставки;
● механизм начисления процентов и периодичность их выплат;
● валюту вклада, возможность использования нескольких валют;
● дополнительные условия – возможность пополнения, частичного снятия средств, досрочного расторжения договора, прочее.
Банки с выгодными предложениями по открытию вклада в 2023 году
Рассмотрим предложения четырёх банков, в которых выгодно открывать вклады в текущем году.
Газпромбанк
● лучшие ставки по вкладам в рублях и юанях;
● оформление онлайн;
● спецпредложения для клиентов 55+;
● вклады с возможностью частичного пополнения и снятия.
Промсвязьбанк
● большой выбор программ по открытию вкладов;
● повышенные проценты для новых клиентов;
● улучшенная ставка для зарплатных клиентов и пенсионеров;
● возможность пополнения и досрочного снятия средств;
● дополнительные проценты при оплате покупок картой банка.
ВТБ
● рублёвые и валютные вклады;
● ежемесячная выплата процентов;
● возможность снятия средств и их пополнения без потери процентов;
● выгодные вклады в юанях.
Сбербанк
● различные программы по срочным и бессрочным вкладам;
● открытие вклада с любой суммой на счету;
● выгодные вклады в дирхамах;
● спецпредложения для пенсионеров.
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». ИНН: 7744000912.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014 г.
Erid Kra23yx6H
Тегибанк