Экономика и бизнес 13.09.2023 в 14:08

«Пятерочка» откроет в Улан-Удэ магазины «у дома»

Также федеральная сеть планирует зайти в районы республики
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Текст: Константин Воронов
«Пятерочка» откроет в Улан-Удэ магазины «у дома»
Сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев и республиканские предприниматели провели встречу с представителем федеральной торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Гавриловой.

«Обсудили перспективы развития в нашем регионе и взаимодействие федеральной сети с местными производителями. Руководство «Пятерочки» рассматривает открытие торговых точек в формате «магазин у дома» не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии. Уверен, что открытие магазинов федеральной сети расширит выбор товаров и услуг для населения и повысит качество жизни наших жителей», - сообщил в соцсетях глава Минпромторга Бурятии Виктор Винокурцев.

Напомним, ранее источники «Номер один» сообщали, что в республику планирует зайти «Магнит» - одна из крупнейших розничных сетей России.

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