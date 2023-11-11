Бурятские вертолеты отпарились в Дубай

Dubai Airshow одна из наиболее престижных отраслевых выставок в мире. «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представят на Dubai Airshow новейший многоцелевой Ми-171А3 - вертолет, сочетающий в себе передовые технологии и выдающиеся летные характеристики.

«Наши "птички" готовятся взмыть в небо ОАЭ, а пока они прибыли на Dubai Airshow-2023 на гигантских транспортниках Ан-124 "Руслан". Участие в таком шоу - это уникальная возможность продемонстрировать нашу продукцию потенциальным заказчикам из стран Азии, Африки и других», - отметили в «Вертолетах России».

Кроме того, на авиашоу будет показан модернизированный вертолет Ка-32А11М с новой российской системой пожаротушения. А также покажут медицинский Ансат, предназначенный для срочной эвакуации больных и пострадавших.

Фото: пресс-служба «Вертолеты России»