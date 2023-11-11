Экономика и бизнес 11.11.2023 в 16:14

Бурятские вертолеты отпарились в Дубай

Там их продемонстрируют на популярном авиационном шоу
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Текст: Номер один
Бурятские вертолеты отпарились в Дубай

Dubai Airshow одна из наиболее престижных отраслевых выставок в мире. «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представят на Dubai Airshow новейший многоцелевой Ми-171А3 - вертолет, сочетающий в себе передовые технологии и выдающиеся летные характеристики.

«Наши "птички" готовятся взмыть в небо ОАЭ, а пока они прибыли на Dubai Airshow-2023 на гигантских транспортниках Ан-124 "Руслан". Участие в таком шоу - это уникальная возможность продемонстрировать нашу продукцию потенциальным заказчикам из стран Азии, Африки и других»,

- отметили в «Вертолетах России».
Кроме того, на авиашоу будет показан модернизированный вертолет Ка-32А11М с новой российской системой пожаротушения. А также покажут медицинский Ансат, предназначенный для срочной эвакуации больных и пострадавших.

 

Фото: пресс-служба «Вертолеты России»

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