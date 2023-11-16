Экономика и бизнес 16.11.2023 в 11:46

«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее

Фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи
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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее
«Ростелеком» объявил о старте XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям. В своих работах участники рассказывают о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения диджитал-сервисов в различных отраслях экономики и жизни.

Стратегическим партнером выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, АО «РТКомм.РУ» (федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ) и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года, по основным номинациям:

•    печатная пресса;
•    телевидение и видеоконтент в СМИ;
•    радио и подкасты;
•    интернет-СМИ;
•    социальные медиа;

и по спецноминациям:

•    «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России;
•    «Спутники для людей» от РТКОММ;
•    «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

«От ИТ-индустрии сейчас ждут масштабных решений, достойных к применению на государственном уровне, а также в крупных компаниях и различных отраслях экономики. Необходимо создавать цифровые продукты, которые помогут решать глобальные задачи страны и обеспечивать максимум удобств для граждан. От участников конкурса мы ждем больше региональных историй об ИТ-разработках, о которых можно было бы не только говорить с гордостью, но и привлекать к делу молодых специалистов, вдохновляя отрасль на ИТ-решения», — отметила советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева.

«В этом году конкурсантов ждут встречи не только с экспертами в сферах ИТ и информационной безопасности, но и с известным российскими писателями-фантастами, которые представят темы оцифрованного мира и эстетику киберпанка. Ежегодно мы расширяем тематику конкурса. Новым направлением этого года стали спутниковые технологии, улучшающие жизнь. Логическим итогом конкурса будет поездка победителей федерального этапа на крупнейший в мире космодром. Финалисты окажутся свидетелями запуска российского пилотируемого космического корабля», — подчеркнула вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В состав федерального жюри вошли:

Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ Консалтинг»;

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Алексей Забелин, старший корреспондент отдела потребительских рынкови телекома редакции экономической информации ИТАР-ТАСС, член Союза журналистов России;

Анна Качанова, пресс-секретарь АО «РТКомм.РУ»;

Мария Мезенцева, советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России;

Александр Михайлов, корреспондент службы финансово-экономической информации ИА «Интерфакс»;

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;

Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность населения» ГК «Солар»;

Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.

«Мы редко задумываемся о том, как спутниковые технологии влияют на нашу жизнь. Между тем, они касаются многих сфер. Спутники обеспечивают интернетом труднодоступные районы, передают телевизионный сигнал по всей территории страны, в городах — страхуют от аварий сети операторов, корпоративные и государственные цифровые системы. В добывающей, строительной, лесопромышленной, транспортной отраслях спутниковые решения используются для связи, навигации, контроля безопасности на объектах. Истории об этих и других способах применения спутниковых технологий в жизни мы ждем от конкурсантов в спецноминации “Спутники для людей”», — поделился генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев.

«Наша спецноминация посвящена вопросам безопасности детей в цифровом мире. Очень важно привлекать как можно больше внимания к угрозам, подстерегающим в интернете, и правилам кибергигиены. Материалы участников конкурса позволят показать значимость этой проблемы, а также станут инструментом в защите нового поколения от киберпреступников. Вместе мы сможем создать для детей безопасное онлайн-пространство», — сказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде,член жюри конкурса Елизавета Белякова.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024года.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
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