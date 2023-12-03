В Бурятии предпринимателей приглашают на тренинг

Предпринимателей Бурятии приглашают на тренинг: «Выход на маркетплейсы: Стратегия успешных продаж на российских и зарубежных маркетплейсах» (16+). Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Спикером мероприятия выступит Алина Гончаренко, эксперт по торговле на маркетплейсах. Производитель с продажами по всему миру от США до Австралии и товарами-бестселлерами на зарубежных площадках. Основатель агентства по электронной торговли «GOECOM». Основатель проекта по продажам товаров Handmade «BEZGRANIZ». Федеральный спикер форумов и конференций: Synergy online forum 2020, Starsmarket 2021. Постоянный спикер «Мой бизнес» (более 15 регионов России). Куратор и спикер программ «Продажи на маркетплейсах» и «Маркетплейсы 2.0 с трекингом».

В программе тренинга будет многое. Вам расскажут о том, как создавать стратегии по захвату рынка. Помогут изучить алгоритм запуска продающихся продуктов на международный рынок. Совместно с кураторами будет разбор кейсов участников и составление стратегии продвижения на практике. Обзор крупнейших российских и международных площадок: Wildberries, Ozon, Lamoda, ЯндексПокупки, СДЭК маркет, Aliexpress и Kazan Express, особенности продвижения. А также ТОП зарубежных маркетплейсов: тренды, товары, возможности.

По завершению тренинга каждый участник получит Сертификат установленного образца, свидетельствующий о прохождении обучения.

Регистрируйтесь, количество мест ограничено! Мероприятие пройдет 06 декабря 2023 г. с 09.00-17.30 по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Смолина,65, 2 этаж, конференц зал. Возрастное ограничение: 16+

«Организатором проведения мероприятия является Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Главы Республики Бурятия и Министерства промышленности торговли и инвестиций Республики Бурятия».