Экономика и бизнес 21.02.2024 в 12:04

Юрию Трутневу показали строящийся терминал в аэропорту Улан-Удэ

Завершить его строительство планируется уже в сентябре этого года
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Текст: Андрей Константинов
Юрию Трутневу показали строящийся терминал в аэропорту Улан-Удэ
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев побывал на месте строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту «Байкал». Генеральный подрядчик «Спектрум Холдинг» доложил, что планирует до 29 февраля 2024 года завершить монтаж металлоконструкций, а до 15 мая 2024 года - закончить работы по кровле и фасаду. Строительство ведётся в графике. На площадке работает порядка 95 человек, задействовано 15 единиц техники. 


Завершить строительство нового терминала планируется в сентябре 2024 года. Он будет представлять из себя отдельно стоящее двухэтажное здание с западной стороны существующего аэровокзала. Стоимость строительства - 3,1 млрд рублей. Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров. Планируемая пропускная способность внутренних рейсов (вылет и прилет) аэровокзала составляет 1 миллион пассажиров в год, 600 пассажиров в час. Планируется, что после запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.


На сегодня международный аэропорт «Байкал» обслуживает 14 авиарейсов. 4 февраля 2024 года возобновлены рейсы между Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором. Также с начала года аэропорт обработал 1943 тонны груза. Это на 16,5% больше, чем объёмы, обработанные за аналогичный период 2023 года. Авиакомпании используют аэропорт «Байкал» для транзитной перегрузки, а также для технической посадки с дозаправкой.


Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение, близость к Байкалу и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. Аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. Так, грузовые авиакомпании «Волга-Днепр», «AirBridgeCargo», «Авиастар-ТУ», «Атран», «S7 Cargo», «Авиакон Цитотранс» активно используют аэропорт для техстопов при полетах из Китая в центральную часть России.  

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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