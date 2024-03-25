Бурятия заняла 18 место по уровню зарплат в малых городах и селах

В новом рейтинге от РИА «Новости» по уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах, Бурятия заняла 18 место среди 89 регионов.

Лидерами по зарплатам в селах и небольших городках, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений.

К примеру, в Ямало-Ненецком округе средняя зарплата жителя, живущего в малых населенных пунктах, составила 128,3 тыс. рублей в месяц, прирост дохода за прошлый год – 10,9 процентов. В Чукотском АО – 135,6 тыс. рублей в месяц, прирост дохода – 11,1 процентов. В Магаданской области – 129 тысяч рублей в месяц с приростом дохода – 10,4 процентов.

Самый маленький уровень зарплат в рейтинге оказался в Кабардино-Балкарии (32,6 тыс. рублей в мес.), в Ингушетии (29,3 тыс. рублей в мес.), в Чечне (26,7 тыс. рублей в мес.).

Такие регионы Дальнего Востока как Якутия, Сахалин, Амурская область, также вошли в топ-10 регионов с высокими зарплатами в малых селах и городах. В Якутии средняя зарплата в малых селах и городах составила 102,8 тыс. рублей в месяц, на Сахалине – 96,3 тыс. рублей, в Амурской области – 79,2. В этих регионах прирост зарплаты составил в среднем 13 процентов.

Московская и Ленинградская область в этом рейтинге занимают 15 и 16 места. Уровень доходов жителя малых сел и городов Московской области достиг 73,2 тысяч рублей в месяц с приростом в 16,5 процентов за прошлый год, в Ленинградской – 67,1 тыс. рублей с уровнем прироста дохода 13,9 процентов.

Бурятия занимает в этом рейтинге 18 место, с зарплатой 62,3 тыс. рублей в месяц, с максимальным среди всех регионов приростом зарплаты на 26,2 процентов. Во всех остальных регионах рост зарплаты в малых и средних населенных пунктах составил от 9 до 22 процентов. На 22 процента повысилась зарплата в малых городах и селах в Татарстане и Камчатском крае.

Неплохо обстоит ситуация у нашего ближайшего соседа - Иркутской области. Она занимает 9 место с уровнем дохода 70,7 тыс. рублей в месяц на человека с приростом зарплаты 13,9 процентов за прошлый год.

Забайкальский край занял 21 место в рейтинге с уровнем 62,7 тыс. рублей в месяц. Там зарплата за прошлый год в малых населенных пунктах повысилась на 18 процентов.

В рейтинге учитывались такие показатели как средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в месяц, прирост за 2023 год, и соотношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2023 году.

Фото: Номер один