Экономика и бизнес 26.03.2024 в 12:16
В Бурятии работает региональный каталог производственного оборудования
С его помощью предприниматели могут найти необходимое оборудование
Текст: Иван Иванов
Создание сервиса соответствует целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
- Если у вас есть производственное оборудование, вы можете внести его в каталог и выполнять услуги для предпринимателей республики или стать арендодателем. Для этого нужно отправить письмо в региональный центр инжиниринга «Мой бизнес» по адресу электронной почты rci@msp03.ru, - рассказали специалисты центра «Мой бизнес».
Предприниматели Бурятии могут получить услуги на необходимом оборудовании или взять его в аренду, не выезжая за пределы республики. Каталог работает на портале https://msp03.ru/equipment-catalog/ и уже сейчас доступно оборудование для деревообработки, производства строительных материалов, переработки сельхозпродукции, легкой промышленности и изготовления полиграфии.
Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
- Если у вас есть производственное оборудование, вы можете внести его в каталог и выполнять услуги для предпринимателей республики или стать арендодателем. Для этого нужно отправить письмо в региональный центр инжиниринга «Мой бизнес» по адресу электронной почты rci@msp03.ru, - рассказали специалисты центра «Мой бизнес».
Предприниматели Бурятии могут получить услуги на необходимом оборудовании или взять его в аренду, не выезжая за пределы республики. Каталог работает на портале https://msp03.ru/equipment-catalog/ и уже сейчас доступно оборудование для деревообработки, производства строительных материалов, переработки сельхозпродукции, легкой промышленности и изготовления полиграфии.
Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
Тегиоборудование