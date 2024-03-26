Экономика и бизнес 26.03.2024 в 12:16

В Бурятии работает региональный каталог производственного оборудования

С его помощью предприниматели могут найти необходимое оборудование
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии работает региональный каталог производственного оборудования
Создание сервиса соответствует целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.   
 
- Если у вас есть производственное оборудование, вы можете внести его в каталог и выполнять услуги для предпринимателей республики или стать арендодателем. Для этого нужно отправить письмо в региональный центр инжиниринга «Мой бизнес» по адресу электронной почты rci@msp03.ru, - рассказали специалисты центра «Мой бизнес».
 
Предприниматели Бурятии могут получить услуги на необходимом оборудовании или взять его в аренду, не выезжая за пределы республики. Каталог работает на портале https://msp03.ru/equipment-catalog/ и уже сейчас доступно оборудование для деревообработки, производства строительных материалов, переработки сельхозпродукции, легкой промышленности и изготовления полиграфии.

Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
Теги
оборудование

Все новости

В Улан-Удэ мужчина провел ночь с дамой, а затем прыгнул в окно с ее деньгами
26.03.2024 в 12:29
В Бурятии работает региональный каталог производственного оборудования
26.03.2024 в 12:16
Алкоголизм стал причиной гибели десяти жителей столицы Монголии
26.03.2024 в 11:55
На Бурятию надвигается шторм
26.03.2024 в 11:55
Бурятия поддержала акцию «Журавли» памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл»
26.03.2024 в 11:44
Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине
26.03.2024 в 11:26
На Цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса
26.03.2024 в 11:17
Алексей Баиров: «Искусственный интеллект помогает нам эффективно развивать сеть»
26.03.2024 в 11:00
В топ 100 лучших школ России вошла школа № 35 из Улан-Удэ
26.03.2024 в 10:49
Жители Улан-Удэ призвали отложить вопрос с установкой памятника героям СВО
26.03.2024 в 10:39
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
На Цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса
На старте в каталоге содержится свыше 60 предложений
26.03.2024 в 11:17
Алексей Баиров: «Искусственный интеллект помогает нам эффективно развивать сеть»
26.03.2024 в 11:00
Глава Бурятии призвал бизнесменов открывать зарядные станции для электромобилей
В этом деле предприниматели могут рассчитывать на помощь властей
26.03.2024 в 09:36
На БАМе запущен новый разъезд на участке Дзелинда – Кирон
Он позволит увеличить провозную способность БАМа на участке Лена - Таксимо в два с лишним раза
25.03.2024 в 16:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru