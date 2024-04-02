Тимлюйский цементный завод отмечен благодарственным письмом министерства образования и науки Бурятии

«Наши технологи, начальники цехов, сотрудники корпоративного учебного центра подробно и доступно рассказывают и о производстве цемента, и о людях, занятых в нем. Мы понимаем, как важно помочь подрастающему поколению найти свое место в жизни, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Мы открыты для ознакомительных экскурсий и рассматриваем их как один из способов привлечь молодых и перспективных специалистов на производство».





ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») удостоено благодарственного письма Министерства образования и науки РБ за активное участие в реализации федеральной программы ранней профориентации «Билет в будущее».«Благодарим Вас за содействие в реализации проекта и поддержку инициатив в области профориентации. Желаем успеха Вашей организации и надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений», – сказано в письме за подписью министра образования и науки Республики Бурятия Валерия Позднякова.Соглашение о совместном проведении профориентационных мероприятий в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» ООО «ТимлюйЦемент» и региональный оператор проекта в Бурятии – «Центр опережающей профессиональной подготовки» – подписали накануне нового учебного года. В рамках проекта на предприятии побывали свыше 100 детей – учеников 6-11 классов из школ Кабанского района Бурятии.В ходе экскурсий ребята знакомились с каждым этапом производства цемента, начиная от добычи известняка на Таракановском карьере и заканчивая отгрузкой готовой продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Специалисты корпоративного учебного центра ООО «ТимлюйЦемент» рассказали детям, что в цементном производстве участвуют представители более 100 специальностей и рабочих профессий.Всего 2023 году Тимлюйский цементный завод с экскурсиями посетили 615 детей, среди них – школьники с 1 по 11 класс и студенты средне-специальных учебных заведений.Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»