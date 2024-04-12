Экономика и бизнес 12.04.2024 в 10:06

Бизнесмены Бурятии встретились с коллегами из Китая

Республику посетили представители четырех компаний из Поднебесной
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Текст: Иван Иванов
Бизнесмены Бурятии встретились с коллегами из Китая
9 апреля прошла встреча предпринимателей Бурятии и их коллег из Китая. Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта РБ при поддержке республиканского правительства.

«Бурятию посетили 4 китайских компании из Внутренней Монголии, Шанхая, г. Наньян провинции Хэнань. Они заинтересованы в следующих направлениях: продукты питания, строительная техника и стройматериалы, сельскохозяйственная продукция и техника и т.д. В рамках встречи предприниматели Бурятии смогли презентовать свою продукцию, лично познакомиться и обменяться контактами с участниками делегации из Китая, провести B2B переговоры с потенциальными партнерами», - рассказали в Центре поддержки экспорта РБ.


Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта РБ

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