Бизнесмены Бурятии встретились с коллегами из Китая

«Бурятию посетили 4 китайских компании из Внутренней Монголии, Шанхая, г. Наньян провинции Хэнань. Они заинтересованы в следующих направлениях: продукты питания, строительная техника и стройматериалы, сельскохозяйственная продукция и техника и т.д. В рамках встречи предприниматели Бурятии смогли презентовать свою продукцию, лично познакомиться и обменяться контактами с участниками делегации из Китая, провести B2B переговоры с потенциальными партнерами», - рассказали в Центре поддержки экспорта РБ.







9 апреля прошла встреча предпринимателей Бурятии и их коллег из Китая. Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта РБ при поддержке республиканского правительства.Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта РБ