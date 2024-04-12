Предпринимательницы Бурятии вышли в финал национальной премии «Бизнес-успех»

В этом году в конкурсе приняли участие 5 предпринимателей из Бурятии: Алена Хон (Кондитерский цех «Березка»), Мария Федорова (Кейтеринг «Улыбка»), Любовь Биликтуева (фермер из Селенгинского района), Екатерина Гаськова (центр протезирования и ортопедии «Салют Орто») и Анна Масличенко (Турбаза «Кумуткан). Все девушки организовали успешный бизнес и вносят весомый вклад в развитие предпринимательства Бурятии.





Любовь Биликтуева получила одну из главных наград национального конкурса «Бизнес-успех» - спецприз от оргкомитета премии. Еще два предпринимателя Екатерина Гаськова и Анна Масличенко вошли в суперфинал ТОП-30 премии. В финальной части конкурса со всей России приняли участие более 100 предпринимателей.- Во время проведения конкурса наши предприниматели приняли участие в четырехдневном акселераторе, побывали на крупных предприятиях, прошли обучение у известного российского маркетолога Игоря Манн. Во время защиты проектов наша команда была одной из самых дружных и веселых, девушки заботливо поддерживали друг друга, - рассказал директор центра «Мой бизнес» Станислав Брыков.Отметим, премия «Бизнес-Успех» – федеральный проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса в регионах России. В этом году на участие в премии поступило более 5 тысяч заявок со всей страны. Проведение конкурса соответствует целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии