Экономика и бизнес 12.04.2024 в 11:18

Предпринимательницы Бурятии вышли в финал национальной премии «Бизнес-успех»

Одна из них получила спецприз от оргкомитета
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Текст: Андрей Константинов
Предпринимательницы Бурятии вышли в финал национальной премии «Бизнес-успех»
Любовь Биликтуева получила одну из главных наград национального конкурса «Бизнес-успех» - спецприз от оргкомитета премии. Еще два предпринимателя Екатерина Гаськова и Анна Масличенко вошли в суперфинал ТОП-30 премии. В финальной части конкурса со всей России приняли участие более 100 предпринимателей.

- Во время проведения конкурса наши предприниматели приняли участие в четырехдневном акселераторе, побывали на крупных предприятиях, прошли обучение у известного российского маркетолога Игоря Манн. Во время защиты проектов наша команда была одной из самых дружных и веселых, девушки заботливо поддерживали друг друга, - рассказал директор центра «Мой бизнес» Станислав Брыков.

В этом году в конкурсе приняли участие 5 предпринимателей из Бурятии: Алена Хон (Кондитерский цех «Березка»), Мария Федорова (Кейтеринг «Улыбка»), Любовь Биликтуева (фермер из Селенгинского района), Екатерина Гаськова (центр протезирования и ортопедии «Салют Орто») и Анна Масличенко (Турбаза «Кумуткан). Все девушки организовали успешный бизнес и вносят весомый вклад в развитие предпринимательства Бурятии.


Отметим, премия «Бизнес-Успех» – федеральный проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса в регионах России. В этом году на участие в премии поступило более 5 тысяч заявок со всей страны. Проведение конкурса соответствует целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

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