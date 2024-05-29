Экономика и бизнес 29.05.2024 в 17:32

В России начинается налоговая реформа

Эксперт-экономист из Бурятии рассказал о целях и задачах этой реформы
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Текст: Иван Иванов
В России начинается налоговая реформа
Министерство финансов РФ внесло в правительство страны большой пакет поправок к Налоговому и Бюджетному кодексам, предусматривающее серьезное изменение налогообложения граждан и предприятий. Эксперт-экономист из Бурятии рассказал о целях и задачах этой реформы.

Наиболее важной частью изменений является введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц. Сейчас в стране действует плоская шкала с элементами прогрессивной. По ней подавляющее большинство доходов облагается одной ставкой 13%.

Как следует из поправок, ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Далее начинает работать прогрессивная шкала. Для доходов выше этого порога вводится повышенная ставка: 15% для дохода до 5 млн руб., 18% для дохода до 20 млн руб., 20% для дохода до 50 млн. руб. и 22% для самых богатых, чей доход выше 50 млн руб. В материалах минфина также указывается, что довольствие и выплаты военнослужащих, участвующих в СВО, повышенной ставкой НДФЛ облагаться не будут.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны», - сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Изменения коснутся и налогообложения предприятий. Например, будет повышен порог применения упрощенной системы налогообложения, увеличен налог на прибыль предприятий, введены льготы для предприятий, осуществляющих инвестиционные проекты и т.д.

Как указывается в материалах минфина, дополнительные средства пойдут на социально-экономическое развитие. В том числе на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и т.д.

Как отмечает Аюр Аюрзанайн, доцент кафедры экономическая теории, мировой экономики, государственного и муницпального управления ВСГУТУ, предлагаемые изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы.

«Система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов. Также она должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестпроектов», - говорит он.

Фото: «Номер один»
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