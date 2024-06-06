Экономика и бизнес 06.06.2024 в 10:39

Монголия завалила юртами Европу

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Текст: Дмитрий Родионов
Монголия завалила юртами Европу

За первые четыре месяца 2024 года Монголия экспортировала 2088 юрт, что на 1607 штук или в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщает агентство «Монцамэ». 

Монгольская юрта в основном экспортируется в европейские страны. В частности, с начала года текущего года в Португалию было экспортировано больше всего юрт -1888. штук. Для чего европейцам понадобилось столько юрт — непонятно. Видимо, играет свою роль наличие у европейцев генов гуннов и монголов. 

В целом, как сообщается, основной рынок сбыта у Монголии - это Китай и туда поставляются не юрты, а полезные ископаемые. 

По данным Национального статистического комитета (НСК), 66,7% товаров, экспортированных в Китай, составил уголь, 19,3% - медный концентрат, а 99,8% товаров, экспортированных в Швейцарию, золото. 

Экспорт минеральных продуктов, драгоценных камней, металлов, ювелирных изделий и текстильной продукции составил 96,2 процента от общего объема экспорта, в то время как 74 процента импорта составили минеральные продукты, механическое оборудование, электротехника и транспортные средства, их части, основные виды металлургии и изделия из них.

 

Фото: Номер один

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