Экономика и бизнес 20.06.2024 в 12:20

Предприниматели Бурятии могут поехать в Иран и заключить выгодные контракты

Они станут участниками деловой миссии, которая посетит Тегеран с 24 по 25 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предприниматели Бурятии могут поехать в Иран и заключить выгодные контракты

В период с 24 по 25 сентября 2024 года АО «Российский экспортный центр» организует многоотраслевую деловую миссию в Иран, которая пройдет в г. Тегеран. К участию в мероприятии приглашаются все российские производители и поставщики, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность. 

Заявки на участие нужно успеть подать до 26 июля.

- Российский экспортный центр предоставляет возможность российским участникам провести в рамках участия целевые переговоры с иностранными байерами, выразившими заинтересованность в приобретении их продукции. Переговоры организуются только в случае взаимного интереса экспортера и потенциального покупателя в удобное для участников время. Мы приглашаем вас воспользоваться возможностью установить полезные контакты с иностранными покупателями, - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.

Российский экспортный центр (АО «РЭЦ») оплачивает:

• 100% затрат по аренде выставочных площадей;

• 100% затрат по застройке площадей для обеспечения деловых мероприятий;

• 100% затрат по обеспечению администрирования международных мероприятий и организации деловых мероприятий.

- Государственный язык Ирана – фарси. Для переговоров обычно достаточно английского языка. На мероприятии будет задействовано небольшое количество переводчиков, однако как представителям экспортно ориентированной компании вам необходимо быть готовыми все переговоры проводить самостоятельно, - отметили в РЭЦ. 

Для граждан Российской Федерации требуется самостоятельное получение визы в Исламскую республику Иран. Покупка авиабилетов и бронирование гостиницы также осуществляется участниками деловой миссии самостоятельно.

Для подачи документов на участие в мероприятии необходимо:

1. Зарегистрироваться/авторизоваться в личном кабинете экспортера на портале «Мой экспорт»: https://myexport.exportcenter.ru/

2. Убедиться, что у организации есть УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) с возможностью подписания документов в Web-браузере (plug-in);

3. пройти авторизацию в личном кабинете экспортёра на портале «Мой Экспорт»: https://myexport.exportcenter.ru/

4. Найти соответствующее мероприятие на сайте: https://myexport.exportcenter.ru/events

5. Заполнить анкетные данные и отправить заявку на рассмотрение, подписав ее, используя УКЭП;

6. Получить по электронной почте уведомление о результате рассмотрения заявки;

7.Подписать соглашение об участии, используя УКЭП, в личном кабинете экспортёра на портале «Мой Экспорт»: https://myexport.exportcenter.ru/events/

 

Требования к компаниям-участникам миссии:

- Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;

- Готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании.

Регистрация на участие в деловой миссии в Иран будет открыта строго до 26 июля 2024 года.

Контактное лицо в АО «Российский экспортный центр» по вопросам участия в мероприятии: Ксения Николаева nikolaeva@exportcenter.ru.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».


Фото: loon.site

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российский центр экспорта центр поддержки экспорта Бурятии предприниматели Бурятии Иран

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