Предприниматели Бурятии могут поехать в Иран и заключить выгодные контракты
В период с 24 по 25 сентября 2024 года АО «Российский экспортный центр» организует многоотраслевую деловую миссию в Иран, которая пройдет в г. Тегеран. К участию в мероприятии приглашаются все российские производители и поставщики, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность.
Заявки на участие нужно успеть подать до 26 июля.
- Российский экспортный центр предоставляет возможность российским участникам провести в рамках участия целевые переговоры с иностранными байерами, выразившими заинтересованность в приобретении их продукции. Переговоры организуются только в случае взаимного интереса экспортера и потенциального покупателя в удобное для участников время. Мы приглашаем вас воспользоваться возможностью установить полезные контакты с иностранными покупателями, - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.
Российский экспортный центр (АО «РЭЦ») оплачивает:
• 100% затрат по аренде выставочных площадей;
• 100% затрат по застройке площадей для обеспечения деловых мероприятий;
• 100% затрат по обеспечению администрирования международных мероприятий и организации деловых мероприятий.
- Государственный язык Ирана – фарси. Для переговоров обычно достаточно английского языка. На мероприятии будет задействовано небольшое количество переводчиков, однако как представителям экспортно ориентированной компании вам необходимо быть готовыми все переговоры проводить самостоятельно, - отметили в РЭЦ.
Для граждан Российской Федерации требуется самостоятельное получение визы в Исламскую республику Иран. Покупка авиабилетов и бронирование гостиницы также осуществляется участниками деловой миссии самостоятельно.
Для подачи документов на участие в мероприятии необходимо:
1. Зарегистрироваться/авторизоваться в личном кабинете экспортера на портале «Мой экспорт»: https://myexport.exportcenter.ru/
2. Убедиться, что у организации есть УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) с возможностью подписания документов в Web-браузере (plug-in);
3. пройти авторизацию в личном кабинете экспортёра на портале «Мой Экспорт»: https://myexport.exportcenter.ru/
4. Найти соответствующее мероприятие на сайте: https://myexport.exportcenter.ru/events
5. Заполнить анкетные данные и отправить заявку на рассмотрение, подписав ее, используя УКЭП;
6. Получить по электронной почте уведомление о результате рассмотрения заявки;
7.Подписать соглашение об участии, используя УКЭП, в личном кабинете экспортёра на портале «Мой Экспорт»: https://myexport.exportcenter.ru/events/
Требования к компаниям-участникам миссии:
- Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
- Готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании.
Регистрация на участие в деловой миссии в Иран будет открыта строго до 26 июля 2024 года.
Контактное лицо в АО «Российский экспортный центр» по вопросам участия в мероприятии: Ксения Николаева nikolaeva@exportcenter.ru.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: loon.site