Три кита для эффективной работы бизнеса: АТС, SMS-таргет, бизнес-чат

Практически любая, даже совсем небольшая компания, рано или поздно сталкивается с необходимостью оптимизации и автоматизации рабочих процессов. Настроить переадресацию входящих вызовов, грамотно распределить нагрузку и ресурсы между членами команды, проанализировать общение с заказчиком и преобразовать «слабые» места клиентского сервиса в точки роста. Региональный бизнес становится более открытым к современным технологиям и все чаще внедряет в работу инструменты, помогающие сэкономить время сотрудников и деньги компании, не теряя клиентов. О секретах эффективного развития бизнеса рассказываем в материале вместе с экспертом от мобильного оператора Tele2.





Повысить качество работы клиент-менеджеров>>

Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:





«С корпоративной АТС клиент никогда не услышит «занято». Зато услышит звуковое приветствие, после чего на его звонок ответит закрепленный менеджер. Если нужный сотрудник находится вне офиса, он всегда будет иметь возможность ответить дистанционно. При необходимости можно заранее настроить расписание работы отделов и таким образом регулировать рабочее время сотрудников».





Благодаря новым опциям офисная телефония позволяет решать компаниям ряд дополнительных бизнес-вопросов:





• Собирать данные в одном месте. Абсолютно все телефонные звонки клиентов проходят через виртуальную АТС, и далее информация попадает в личный кабинет. Здесь же хранятся записи разговоров для дальнейшего анализа.







• Оставаться на связи с сотрудниками. Даже если клиенты звонят на городской номер компании, они могут напрямую связаться с сотрудником. При этом менеджер обрабатывает обращения со своего личного мобильного телефона, например, находясь в командировке.







• Удобно общаться внутри компании. Все мобильные телефоны легко подключить к АТС и на ее базе создать единую корпоративную телефонную сеть. Для связи с коллегами достаточно только набрать добавочный номер сотрудника. А сами звонки внутри компании будут бесплатными.

Эффективно искать новых клиентов >>

«SMS-Таргет» от Tele2 позволит искать новых клиентов среди более чем 48 млн абонентов мобильного оператора. Для этого используются свыше 120 параметров: пол, возраст, уровень дохода, интересы и привычки. А действующих клиентов предприниматели смогут оперативно оповещать о новых услугах и специальных предложениях.





Таргетированные SMS выгодно отличаются от других видов персонализированного маркетинга, так как:





• большая часть людей обращают внимание на SMS в первые минуты после получения;





• SMS надолго сохраняется в смартфоне, и к нему можно вернуться в любой момент;





• ограничение в количестве символов в сообщении позволит сосредоточиться на важной информации.





Собрать все запросы клиентов в одном месте>>

Кстати, никаких ограничений по количеству сотрудников, которых можно добавить к «Бизнес-Чату», нет.





«Бизнес-Чат» - сервис от Tele2, который помогает в общении с клиентами компании. Это единый помощник, работающий по принципу «одного окна». Инструмент помогает сотрудникам обрабатывать информацию по входящим заявкам в одном удобном окне, а менеджерам и СЕО — быть в курсе результатов работы каждого члена команды.



Грамотно распоряжаться мобильной связью>>

Еще один ключевой момент для предпринимателя — поддержка связи с сотрудниками, где бы они ни находились. Телефон с корпоративным тарифом — это такой же инструмент бизнеса, как и ноутбук, если не более важный. Он позволяет работать из любого места: отвечать на вопросы клиентов, принимать заказы и проводить платежи. Но и этим инструментом важно пользоваться грамотно.



