Экономика и бизнес 24.06.2024 в 14:00
Три кита для эффективной работы бизнеса: АТС, SMS-таргет, бизнес-чат
Текст: Иван Иванов
Erid: 2VfnxwrA6fz
Повысить качество работы клиент-менеджеров>>
Наиболее частый запрос от владельцев бизнеса – организация в компании многоканальной связи. Это решение позволяет распределить и снизить нагрузку на работников в условиях растущего потока клиентов, а справляется с этой задачей корпоративная автоматическая телефонная станция, или АТС. Принцип ее работы прост: компания приобретает виртуальную АТС и с ее помощью управляет всеми входящими вызовами. Например, можно настроить переадресацию между сотрудниками и отделами или организовать приоритетность очередности ответов. Корпоративная АТС снижает риски для бизнеса, ведь даже один пропущенный звонок может обойтись в миллионы потерянных рублей.
Инструмент позволяет повысить и качество работы менеджеров, например, за счет функции речевой аналитики. Диалоги менеджеров с клиентами автоматически преобразуются в текст, и руководитель может проанализировать качество коммуникации, а функция «Светофор» отметит цветом нежелательные слова и словосочетания.
Стоит сказать, что при подключении «Корпоративной АТС» от Tele2 клиент бесплатно получает красивый городской номер, а отслеживать состояние счёта и работу всей системы удобно в мобильном приложении.
• Удобно общаться внутри компании. Все мобильные телефоны легко подключить к АТС и на ее базе создать единую корпоративную телефонную сеть. Для связи с коллегами достаточно только набрать добавочный номер сотрудника. А сами звонки внутри компании будут бесплатными.
Эффективно искать новых клиентов >>
Предприниматели отмечают, что россияне стали делать меньше эмоциональных покупок. Клиенты тщательнее и осознаннее подходят к выбору товаров и услуг. Отсюда — необходимость расширять базу клиентов для сохранения выручки. И это всегда связано с поиском новых инструментов продаж и маркетинга.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:
«Многие компании начали пересматривать каналы продвижения. Одним из востребованных инструментов стали таргетированные SMS-рассылки. При том, что в личной переписке люди все реже отправляют друг другу SMS, рассылка сообщений от компании по-настоящему эффективна. И один из факторов успеха — возможность максимально точно выбрать целевую аудиторию».
• ограничение в количестве символов в сообщении позволит сосредоточиться на важной информации.
Предприниматели постепенно внедряют в свою работу и другие эффективные инструменты. Например, «Бизнес-Чат». Он собирает всю переписку с клиентами в одном месте и структурирует ее. Это существенно экономит силы и время людей, которым не надо переключаться между разными сервисами и программами. Внимание сотрудников не рассеивается, и вероятность упустить запрос какого-то клиента стремится к нулю.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:
«Одним из востребованных бизнесом решений для сбора запросов от клиентов является «Бизнес-Чат», который делает управление компанией эффективнее, позволяя выявлять проблемные точки и зоны роста. Например, владелец компании может понять, как строилась коммуникация со сложным клиентом, или в целом увидеть, сколько времени команда тратит на общение с каждым новым заказчиком».
Грамотно распоряжаться мобильной связью>>
Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:
«Корпоративный тариф «Моя команда» от Tele2 создан специально, чтобы помочь бизнесу расти и сокращать при этом расходы на мобильную связь. Его особенность в том, что общий пакет минут можно распределять между сотрудниками, отталкиваясь от их запросов и задач. Благодаря этому тарифу-конструктору, руководитель может самостоятельно корректировать количество минут, гигабайтов и SMS в личном кабинете. Кроме того, остатки по тарифу не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий. При грамотном распределении пакета между сотрудниками c тарифом «Моя команда» можно сэкономить на корпоративной связи до 30%».
Любой из этих инструментов (как и все сервисы в совокупности) позволят бизнесу сохранить устойчивость, укрепить и расширить клиентскую базу, усилить деловую репутацию и успешно конкурировать на рынке. Более подробно ознакомиться с сервисами для бизнеса можно на сайте Tele2.
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Практически любая, даже совсем небольшая компания, рано или поздно сталкивается с необходимостью оптимизации и автоматизации рабочих процессов. Настроить переадресацию входящих вызовов, грамотно распределить нагрузку и ресурсы между членами команды, проанализировать общение с заказчиком и преобразовать «слабые» места клиентского сервиса в точки роста. Региональный бизнес становится более открытым к современным технологиям и все чаще внедряет в работу инструменты, помогающие сэкономить время сотрудников и деньги компании, не теряя клиентов. О секретах эффективного развития бизнеса рассказываем в материале вместе с экспертом от мобильного оператора Tele2.
Повысить качество работы клиент-менеджеров>>
Наиболее частый запрос от владельцев бизнеса – организация в компании многоканальной связи. Это решение позволяет распределить и снизить нагрузку на работников в условиях растущего потока клиентов, а справляется с этой задачей корпоративная автоматическая телефонная станция, или АТС. Принцип ее работы прост: компания приобретает виртуальную АТС и с ее помощью управляет всеми входящими вызовами. Например, можно настроить переадресацию между сотрудниками и отделами или организовать приоритетность очередности ответов. Корпоративная АТС снижает риски для бизнеса, ведь даже один пропущенный звонок может обойтись в миллионы потерянных рублей.
Инструмент позволяет повысить и качество работы менеджеров, например, за счет функции речевой аналитики. Диалоги менеджеров с клиентами автоматически преобразуются в текст, и руководитель может проанализировать качество коммуникации, а функция «Светофор» отметит цветом нежелательные слова и словосочетания.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:
«С корпоративной АТС клиент никогда не услышит «занято». Зато услышит звуковое приветствие, после чего на его звонок ответит закрепленный менеджер. Если нужный сотрудник находится вне офиса, он всегда будет иметь возможность ответить дистанционно. При необходимости можно заранее настроить расписание работы отделов и таким образом регулировать рабочее время сотрудников».
Стоит сказать, что при подключении «Корпоративной АТС» от Tele2 клиент бесплатно получает красивый городской номер, а отслеживать состояние счёта и работу всей системы удобно в мобильном приложении.
Благодаря новым опциям офисная телефония позволяет решать компаниям ряд дополнительных бизнес-вопросов:
• Собирать данные в одном месте. Абсолютно все телефонные звонки клиентов проходят через виртуальную АТС, и далее информация попадает в личный кабинет. Здесь же хранятся записи разговоров для дальнейшего анализа.
• Оставаться на связи с сотрудниками. Даже если клиенты звонят на городской номер компании, они могут напрямую связаться с сотрудником. При этом менеджер обрабатывает обращения со своего личного мобильного телефона, например, находясь в командировке.
Эффективно искать новых клиентов >>
Предприниматели отмечают, что россияне стали делать меньше эмоциональных покупок. Клиенты тщательнее и осознаннее подходят к выбору товаров и услуг. Отсюда — необходимость расширять базу клиентов для сохранения выручки. И это всегда связано с поиском новых инструментов продаж и маркетинга.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:
«Многие компании начали пересматривать каналы продвижения. Одним из востребованных инструментов стали таргетированные SMS-рассылки. При том, что в личной переписке люди все реже отправляют друг другу SMS, рассылка сообщений от компании по-настоящему эффективна. И один из факторов успеха — возможность максимально точно выбрать целевую аудиторию».
«SMS-Таргет» от Tele2 позволит искать новых клиентов среди более чем 48 млн абонентов мобильного оператора. Для этого используются свыше 120 параметров: пол, возраст, уровень дохода, интересы и привычки. А действующих клиентов предприниматели смогут оперативно оповещать о новых услугах и специальных предложениях.
Таргетированные SMS выгодно отличаются от других видов персонализированного маркетинга, так как:
• большая часть людей обращают внимание на SMS в первые минуты после получения;
• SMS надолго сохраняется в смартфоне, и к нему можно вернуться в любой момент;
Собрать все запросы клиентов в одном месте>>
Предприниматели постепенно внедряют в свою работу и другие эффективные инструменты. Например, «Бизнес-Чат». Он собирает всю переписку с клиентами в одном месте и структурирует ее. Это существенно экономит силы и время людей, которым не надо переключаться между разными сервисами и программами. Внимание сотрудников не рассеивается, и вероятность упустить запрос какого-то клиента стремится к нулю.
Кстати, никаких ограничений по количеству сотрудников, которых можно добавить к «Бизнес-Чату», нет.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:
«Одним из востребованных бизнесом решений для сбора запросов от клиентов является «Бизнес-Чат», который делает управление компанией эффективнее, позволяя выявлять проблемные точки и зоны роста. Например, владелец компании может понять, как строилась коммуникация со сложным клиентом, или в целом увидеть, сколько времени команда тратит на общение с каждым новым заказчиком».
«Бизнес-Чат» - сервис от Tele2, который помогает в общении с клиентами компании. Это единый помощник, работающий по принципу «одного окна». Инструмент помогает сотрудникам обрабатывать информацию по входящим заявкам в одном удобном окне, а менеджерам и СЕО — быть в курсе результатов работы каждого члена команды.
Грамотно распоряжаться мобильной связью>>
Еще один ключевой момент для предпринимателя — поддержка связи с сотрудниками, где бы они ни находились. Телефон с корпоративным тарифом — это такой же инструмент бизнеса, как и ноутбук, если не более важный. Он позволяет работать из любого места: отвечать на вопросы клиентов, принимать заказы и проводить платежи. Но и этим инструментом важно пользоваться грамотно.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала Tele2:
«Корпоративный тариф «Моя команда» от Tele2 создан специально, чтобы помочь бизнесу расти и сокращать при этом расходы на мобильную связь. Его особенность в том, что общий пакет минут можно распределять между сотрудниками, отталкиваясь от их запросов и задач. Благодаря этому тарифу-конструктору, руководитель может самостоятельно корректировать количество минут, гигабайтов и SMS в личном кабинете. Кроме того, остатки по тарифу не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий. При грамотном распределении пакета между сотрудниками c тарифом «Моя команда» можно сэкономить на корпоративной связи до 30%».
Любой из этих инструментов (как и все сервисы в совокупности) позволят бизнесу сохранить устойчивость, укрепить и расширить клиентскую базу, усилить деловую репутацию и успешно конкурировать на рынке. Более подробно ознакомиться с сервисами для бизнеса можно на сайте Tele2.
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