Экономика и бизнес 28.06.2024 в 11:37

Компании из Бурятии участвуют в международном форуме в Беларуси

Там они представят свой экспортный потенциал
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Текст: Иван Иванов
Компании из Бурятии участвуют в международном форуме в Беларуси
Компании из Бурятии при содействии республиканского правительства и Центра поддержки экспорта принимают участие в Международном форуме регионов Беларуси и России в городе Витебск. Он проходит с 27 по 29 июня.

«В рамках форума проводиться международная выставка, где регионы Белорусии и России представляют свой экспортный потенциал», - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.


Форум регионов проводится ежегодно, начиная с 2014 года, под патронатом Совета Федерации России и Совета республики Национального собрания Республики Беларусь.


Среди задач форума – заключение коммерческих контрактов и региональных соглашений, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.


Главной ярмарочной площадкой форума стал Витебск, отмечающий в эти дни свое 1050-летие.

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии
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