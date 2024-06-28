Компании из Бурятии участвуют в международном форуме в Беларуси

«В рамках форума проводиться международная выставка, где регионы Белорусии и России представляют свой экспортный потенциал», - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.





Форум регионов проводится ежегодно, начиная с 2014 года, под патронатом Совета Федерации России и Совета республики Национального собрания Республики Беларусь.





Среди задач форума – заключение коммерческих контрактов и региональных соглашений, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.





Компании из Бурятии при содействии республиканского правительства и Центра поддержки экспорта принимают участие в Международном форуме регионов Беларуси и России в городе Витебск. Он проходит с 27 по 29 июня.Главной ярмарочной площадкой форума стал Витебск, отмечающий в эти дни свое 1050-летие.Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии