Экономика и бизнес 05.07.2024 в 12:44

В Улан-Удэ производители стройматериалов встретились с представителями «ПИКа»

Встреча прошла в центре «Мой Бизнес»
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ производители стройматериалов встретились с представителями «ПИКа»
Крупнейший девелопер страны компания «ПИК» совместно с Управлением комплексного развития территорий Бурятии представили возможности для предпринимателей республики, занимающихся производством строительных материалов. Встреча прошла на фоне грядущей глобальной реконструкцией исторической части центра Улан-Удэ согласно утвержденному ранее мастер-плану.

Представители «ПИКа» подчеркнули важность эффективных закупок, которые не только экономят затраты, но и способствуют построению надежных отношений с поставщиками.

Для сотрудничества с ПАО «ПИК СЗ» и участия в тендерах необходимо пройти аккредитацию. Подача заявок осуществляется через личный кабинет на портале tender.pik.ru.

«Активное участие предпринимателей свидетельствует о высоком интересе к развитию партнерства. Мы надеемся, что сотрудничество с Группой «ПИК» станет системным, и наши предприниматели смогут стать ключевыми партнерами не только на этапе строительства, но и в организации новых бизнес-проектов на реконструированной территории в центральной части города», - поделился директор центра «Мой Бизнес» Станислав Брыков.

Скоро ожидаются еще более подробные встречи, где представители девелопера расскажут о механизме закупок, приобретении помещений для бизнеса, включая проведение аукционов коммерческих помещений, на которые ожидается повышенный интерес. Информацию о них опубликуют в соцсетях и на канале https://t.me/UKRT_RB

Напомним, центр «Мой бизнес» оказывает государственную поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
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