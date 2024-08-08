Строительство нового терминала аэропорта в Улан-Удэ идет полным ходом

Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился фотографиями строящегося нового терминала.

- Строительные работы в новом терминале идут непрерывно и не только на привокзальной площади, но и внутри здания. Ведем пусконаладочные работы телетрапов, а также отделочные работы по колоннам. Приносим свои извинения за неудобства на привокзальной площади, - сообщил Дмитрий Гармаев.

















Напомним, в Бурятии продолжается строительство нового терминала аэропорта «Байкал». Новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта до одного миллиона пассажиров в год.

Сейчас аэропорт только за 7 месяцев 2024 года обслужил более 400 000 пассажиров.

- Преодолели отметку в 400 000 пассажиров в этом году. А если точнее, то накопительно с начала года аэропорт Байкал обслужил 404 483 пассажиров. По итогам 2024 года планируем обслужить около 750 000 пассажиров. Каждый год турпоток и соответственно пассажиропоток в наш регион увеличивается. Думаю, что 2025 и 2026 года могут стать прорывными с открытием крупных отелей на побережье Байкала со стороны Бурятии. А аэропорт будет работать синхронно с турагентствами и операторами, - поделился ранее цифрами Дмитрий Гармаев.

Строящийся новый терминал будет предназначен для внутренних вылетов по России. Международные вылеты будут производиться из старого терминала. Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров.

Завершится строительство нового терминала в сентябре 2024 года.





Фото: аэропорт «Байкал»