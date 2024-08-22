Экономика и бизнес 22.08.2024 в 10:46

На ВСЖД свыше 6 млн грузовых вагонов прошли через «электронные ворота»

Новые устройства разработаны с использованием технологии лазерного сканирования
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На ВСЖД свыше 6 млн грузовых вагонов прошли через «электронные ворота»
В январе-июле нынешнего года автоматизированными системами коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ) на Восточно-Сибирской железной дороге проверено 6,3 млн единиц подвижного состава, сообщили в пресс-службе магистрали.

Каждая система представляет собой «электронные ворота», через которые проходит грузовой состав. Изображения с установленных на них видеокамер передаются на пульт оператору станции, который в режиме реального времени отслеживает правильность размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе, а также состояние подвижного состава на предмет выявления возможных неисправностей. АСКО ПВ может осматривать 120 поездов в сутки, что увеличивает пропускную способность станции.

На ВСЖД эксплуатируется 12 автоматизированных комплексов. Они расположены на крупных станциях – Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Наушки, Тайшет и Таксимо. К концу года планируется на БАМе установить по два комплекса в Северобайкальске и Лене и один на станции Коршуниха-Ангарская.

Новые устройства разработаны с использованием технологии лазерного сканирования. Система позволяет выстраивать 3D-модель вагонов проходящего состава и определять конкретное место нарушения габарита, что существенно сокращает время коммерческого осмотра.
 
Фото: company.rzd.ru
Теги
ВСЖД

Все новости

На ВСЖД свыше 6 млн грузовых вагонов прошли через «электронные ворота»
22.08.2024 в 10:46
В селе Бурятии 5-летний малыш на тракторе наехал на старшего брата
22.08.2024 в 10:44
В Бурятии водитель погиб от столкновения с деревом
22.08.2024 в 10:34
В Бурятии подсчитали ущерб от огромного града
22.08.2024 в 10:15
Врача из Бурятии на лету обучили операциям на глазах
22.08.2024 в 09:52
На спецоперации погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии
22.08.2024 в 09:51
Жители Бурятии могут подать на гранты от Президентского фонда культурных инициатив
22.08.2024 в 09:49
Депутаты Хурала поздравили жителей Бурятии с Днем Государственного флага
22.08.2024 в 09:40
Предприятиям Бурятии предлагают бесплатное обучение для расширения экспорта
22.08.2024 в 09:33
Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей
22.08.2024 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
Предприятиям Бурятии предлагают бесплатное обучение для расширения экспорта
Программа поможет заключить новые экспортные контракты расширить географию продаж
22.08.2024 в 09:33
В Бурятии полным ходом идет заготовка сена и кормов на зиму
Лидером по заготовке сена стал Тункинский район
21.08.2024 в 17:50
Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» признан лучшим экспортером Бурятии
20.08.2024 в 17:08
В Бурятии набирают участников в «Школу фермера»
Обучение начнется с 16 сентября в БГСХА
20.08.2024 в 16:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru