Экономика и бизнес 05.09.2024 в 10:18

Жители Бурятии смогут поселиться в купольных домиках

У такого жилья будет целый ряд преимуществ
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии смогут поселиться в купольных домиках
На Восточном экономическом форуме, который проходит 3-6 сентября во Владивостоке, правительство Бурятии и ООО «Купольные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписали документ глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор ООО «Купольные технологии» Вячеслав Федосеев.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, «Купольные технологии» реализует в республике проект производства, которое будет выпускать более 200 купольных домокомплектов разного назначения в год. Планируемый объем инвестиции– 250 миллионов рублей. Ориентировочный период реализации - до 2029 года.

Компания «Купольные технологии» - инженерно-производственное предприятие, основной профиль которого – выпуск металлополимерных панелей сборных домов по собственной технологии. Отличительными особенностями купольных домокомплектов являются скорость возведения сооружения, теплостойкость, экологичность и долговечность конструкции.

Разработанная технология - архитектурно-элементная платформа – позволяет возводить купольные и арочные сооружения в кратчайшие сроки за счет использования типовых элементов. Элементы состоят из жесткого закрытоячеистого пенополиуретана со специальными добавками, с залитым в своем теле армирующим каркасом.


Компания заявляет о нескольких преимуществах своей технологии. Энергоэффективность достигается за счет улучшенной теплоизоляции (пенополиуретаном), что позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование воздуха на 60%. Купольные дома защищены от агрессивной внешней среды, влаги, огня. И имеют самые высокие показатели по снеговым и сейсмическим нагрузкам. Они не подвержены гниению и воздействию плесени. Сооружение выдерживает температуры от -80 до +250 градусов, что делает возможным использование в самых суровых климатических условиях. Материал купольных домов полностью экологически инертен. Типовые элементы позволяют обеспечить сдачу объектов «под ключ» в течение месяца.

- Дом можно отопить буквально одним чайником. И он будет теплый. Собирается за 30 дней под ключ – у вас уже готовый дом с отделкой. Мы собираем их всесезонно. В прошлом году мы реализовали первый проект. Три домика на территории Максимихи. За две недели мы подписали договор и уже через полтора месяца у него были готовые дома, – заявил исполнительный директор ООО «Купольные технологии» Александр Мишин.

Купольные сооружения могут использоваться как для возведения некапитальных модульных гостевых домов в сфере туризма и торговых помещений, так и для жилой застройки, социальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения.

ООО «Купольные технологии» - потенциальный резидент региональной промышленной площадки, которая открылась в этом году в Улан-Удэ на улице Трактовая д.1 (территория АО «Энерготехномаш»). Новая промплощадка предназначена для производства промышленной продукции. Там имеются все инженерные коммуникации: электричество, теплоснабжение, водоснабжение и канализация. Она является альтернативой Промышленному парку Бурятии. Арендная плата предпринимателей субсидируется из республиканского бюджета, как и в Промпарке.

Напомним, Восточный экономический форум проходит в 2024 году 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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