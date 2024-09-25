Экономика и бизнес 25.09.2024 в 14:39

Компании Бурятии приглашают принять участие в выставке промышленных товаров в Индии

Там они познакомятся с высококачественной продукцией машиностроения малых и средних предприятий Индии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Компании Бурятии приглашают принять участие в выставке промышленных товаров в Индии

Компании Бурятии приглашают принять участие в Международной бизнес-встрече покупателей и продавцов (RBSM) в Индии 7 и 8 ноября 2024 года, на которой будет представлена выставка промышленных товаров.

На встрече они познакомятся с высококачественной продукцией машиностроения малых и средних предприятий Индии.

- Федерация экспортных организаций Индии (FIEO) совместно с правительством штата Тамилнад организует Международную бизнес-встречу покупателей и продавцов (RBSM) 7 и 8 ноября 2024 года в городе Коимбатур, инженерном центре штата Тамилнад. На встрече будет представлена высококачественная продукция машиностроения, производимая малыми и средними предприятиями штата, - сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ.

Компании Бурятии могут познакомиться с такой продукцией, как:

- Промышленная трубопроводная арматура;

- Машины и детали;

- Автомобильные запчасти и аксессуары;

- Промышленные и сельскохозяйственные насосы;

- Электрика и электроника;

- Насосы и двигатели для орошения, промышленного использования и т. д.;

- Двигатели для электромобилей;

- Оборудование для генерации электроэнергии;

- Инструменты и штампы;


- Приглашаем потенциальных покупателей (импортеров) из России принять участие во встрече. Для утвержденных покупателей организаторы готовы предоставить возмещение стоимости авиабилетов эконом-класса из ближайшего аэропорта до Ченнаи с прибытием 6 ноября и вылетом 8 ноября (в долларах США наличными, на месте, при предъявлении копии посадочного талона), местного трансфера для запланированных встреч с индийскими поставщиками, - сообщают организаторы выставки в Индии.

Узнать подробнее об участии в Международной бизнес-встрече в Индии можно в Центре поддержки экспорта Бурятии по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65,  телефоны тел. 8-800-30-30-123 (доп. 126)  

Гылыпкылов Руслан Юрьевич +7 9021 61 34 81  

Электронная почта: export@msp03.ru

Мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: ru.freepik.com

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