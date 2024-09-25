Обманулись в ожиданиях

В Бурятии пересмотрели механизм господдержки предприятий, купивших сельхозтехнику в 2023 году под обещания компенсаций части затрат на приобретение сельхозтехники и дорожающих запчастей. Без данной поддержки остались 20 крупных предприятий агропромышленного сектора (АПК), поверивших в призывы Минсельхозпрода РБ ускоренно вкладываться в производство. Дороговизна техники и запчастей и нежелание чиновников выделять ранее обещанные субсидии сельча­­нам, готовым технически перевооружать производство, ставят их в тяжелую ситуацию. Что в конечном итоге отразится на ценах на продукцию АПК. О том, что происходит в сельском хозяйстве региона - в материале «Номер один».

19 сентября в аграрном комитете Народного Хурала прошло совещание с сельхозпроизводителями, в которых приняли участие депутаты и члены правительства республики.

Основное темой встречи стал вопрос выделения субсидий на компенсацию покупок техники для АПК. В этом году поменялся порядок предоставления субсидий, по которым главным критерием для получения субсидий оказалось увеличение посевных площадей. Но не всем сельчанам удалось нарастить посевные, поскольку Бурятия - зона рискованного земледелия. В результате проведенного конкурса не получили субсидии 20 сельхозпроизводителей, которые приобрели технику в 2023 году.

Своих не бросаем?

Как сообщил директор сельхозпредприятия «Рубин» из Кабанского района Александр Никонов, за последние три года стоимость техники и запчастей к ним увеличилась в два раза. В результате необходимый для уборочной компании комбайн обошелся в астрономическую сумму - в 12 млн рублей. Для предпринимателя Григория Мясникова комбайн вообще обошелся в 15 млн рублей. Причем под закуп нужной сельхозтехники ему пришлось брать кредит в банке. Где в связи с увеличением процентной ставки ЦБ реальная ставка по кредиту выросла с 5% до 12%.

Руководитель Россельхозцентра в РБ Намжил Мардваев отметил, что если не выдать субсидии, то тем самым наши ведущие сельскохозяйственные производители окажутся в очень сложном финансовом положении. В том числе из-за масштабного роста издержек, в том числе удорожания дизтоплива.

Причем речь идет о том, что доверия к последующим призывам вкладываться в производство будет все меньше при таких отказах.

На совещании заместитель главы Тарбагатайского района Сергей Миронов предложил увеличить срок давности покупки техники до трех лет. С тем, чтобы сельхозпроизводители имели возможность компенсировать часть своих затрат на покупку сельхозтехники хотя бы в 2025 году. Министр сельского хозяйства Галсан Дареев посетовал, что для удовлетворения всех заявок, которые были поданы на субсидии, необходимо дополнительно выделить 92 млн рублей. И тут же перевел решение вопроса на минфин. В свою очередь, заместитель министра финансов РБ Ольга Хайдурова ответила, что таких денег нет в республиканском бюджете. Хотя трудно ожидать от минфина иного - ведомство в большинстве случаев говорит «нет», когда необходимо потратить средства. Даже на продовольственную безопасность республики.

Деньги есть!

Между тем, в отличие от нашего министерства сельского хозяйства, в других регионах страны дополнительные средства изыскиваются. Поскольку имеется четкое понимание и стратегия перехода от закупок китайского продовольствия на свое, родное.

При этом вопрос денег он на самом деле не главный. За последние годы республиканский бюджет вырос с 53,3 в 2017 году до 102,8 млрд в 2024 году. На этом фоне сетования об отсутствии 92 млн выглядят сомнительно.

Судя по всему, равнодушие чиновников Минсельхоза РБ и отказ от дальнейшего стимулирования покупок сельскохозяйственной техники могут поставить крест на выполнении программы импортозамещения продовольственного сектора республики.

При этом показатели продовольственной безопасности могут уйти на задний план, что в условиях роста цен на продовольствие могут больно отразиться на потребителях республики. Например, по молоку республика обеспечивает свои потребности на 52%, по мясу - на 68%, по яйцам - на 46%.

Пока есть реальные успехи только по картофелю - с обеспеченностью в 96%. Может, все-таки чиновникам из минсельхоза стоит повернуться лицом к сельхозпроизводителям и начать предметный разговор о выходе сельского хозяйства республики из непростой ситуации?

Фото: «Номер один»