Жители Бурятии смогут узнать о работе международной банковской системы.

9 октября состоится бесплатный вебинар от Школы экспорта РЭЦ на тему «Деньги без границ: взаиморасчеты в текущих условиях» (возрастное ограничение 18+).

- Добрый день, друзья! Присоединяйтесь к вебинару Школы экспорта РЭЦ, посвященному актуальным вопросам взаиморасчетов в международной экономике, - сообщили в Центре поддержки экспорта в Бурятии.

На вебинаре будут обсуждаться темы:

- как устроена международная банковская система?

- какие методы расчетов наиболее безопасны и выгодны в текущих условиях?

- какие существуют способы легального проведения платежей, в том числе с использованием криптовалюты?

Обязательно поделитесь информацией о вебинаре с компаниями, которые сопровождаете.

09 октября в 10:00 (по московскому времени), в 15.00 – улан-удэнскому времени.

Регистрация на вебинар: https://www.exportcenter.ru/events/662398/

Спикеры:

- Анна Беляева, директор Департамента финансовых институтов и международного бизнеса Московского кредитного банка, автор-разработчик и эксперт Школы экспорта РЭЦ;

- Сергей Алмазов, генеральный директор и основатель компаний «ДЕЛАЗИЯ» и «ПЛАТЕЖНЫЙ ДОМ», Преподаватель Высшей Школы Бизнеса МГУ;

Справки по телефону: Центр поддержки экспорта Бурятии находится по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65, телефоны тел. 8-800-30-30-123 (доп. 126).

Гылыпкылов Руслан Юрьевич +7 9021 61 34 81

Электронная почта: export@msp03.ru

Мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site